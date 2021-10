Le Bach du dimanche 24 octobre 2021

Au programme de cette 179e émission : Bach au piano avec l’américaine Claire Huangci (Toccatas), l’italien Filippo Gorini (Art de la Fugue) et l’autrichien Aaron Pilsan (Clavier bien tempéré 1) ; le nouveau disque du Café Zimmermann (label alpha) et pour finir Bach Flamenco avec Miriam Mendez.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Toccata en ré majeur BWV 912

(introduction) – Allegro

Claire Huangci, piano

Disque : Berlin Classics 0302016BC (2021)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en ut mineur BWV 911

(introduction) – Adagio – Allegro

Claire Huangci, piano

Disque : Berlin Classics 0302016BC (2021)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en mi mineur BWV 914

(introduction) – Un poco Allegro – Adagio – Fugue. Allegro

Claire Huangci, piano

Disque : Berlin Classics 0302016BC (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 1

Filippo Gorini, piano

Disque : Alpha 755 (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrapunctus n° 6 in stylo francese

Filippo Gorini, piano

Disque : Alpha 755 (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Canon alla ottava

Canon alla decima in contrapunto alla terza

Canon alla duodecima in contrapunto alla quinta

Filippo Gorini, piano

Disque : Alpha 755 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Clavier bien tempéré (livre I)

Prélude et Fugue en mi majeur BWV 854

Prélude et fugue en mi mineur BWV 855

Aaron Pilsan, piano

Disque : Alpha 669 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Clavier bien tempéré (livre I)

Prélude et Fugue en la majeur BWV 865

Aaron Pilsan, piano

Disque : Alpha 669 (2021)

7h55 : Bach avec Mention : 7. Wanda Landowska et son grand clavecin Pleyel (1936)

en savoir plus émission Bach avec mention 7. Wanda Landowska et son grand clavecin Pleyel (1936)

8h : La Cantate du jour : Cantate BWV 93 « Wer nur den lieben Gott lässt walten »

en savoir plus émission La Cantate Cantate BWV 93 « Wer nur den lieben Gott lässt walten »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 29 « Wir danken Dir, Gott »

(transcription pour 4 instruments)

Sinfonia instrumentale

Karel Valter, flûte traversière

Pablo Valetti, violon

Petr Skalka, violoncelle

Céline Frisch, clavecin

Café Zimmermann

Disque : Alpha (2021)

Jean-Sébastien BACH

Cantate « Schwingt freudig euch empor » BWV 36

Air « Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen »

(transcription pour 4 instruments)

Karel Valter, flûte traversière

Pablo Valetti, violon

Petr Skalka, violoncelle

Céline Frisch, clavecin

Café Zimmermann

Disque : Alpha (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Offrande musicale BWV 1079

Sonate sopr’il Sogetto Reale

N°1 Largo et N° 2 Allegro

Karel Valter, flûte traversière

Pablo Valetti, violon

Petr Skalka, violoncelle

Céline Frisch, clavecin

Café Zimmermann

Disque : Alpha (2021)

Jean-Sébastien BACH / Miriam MENDEZ

Prélude n° 2 en do majeur / Cana-Siguirillas

(Clavier bien tempéré, Livre 2)

Miriam Mendez, piano

Album : « Bach por Flamenco »

Jean-Sébastien BACH / Miriam MENDEZ

Concierto en sol majeur : Mouvement 1 (Buleria)

Miriam Mendez, piano

Album : « Bach por Flamenco »

Nouveautés discographiques :

Les " Toccatas " de Bach, par la pianiste américaine Claire Huangci (Une nouveauté du label Berlin Classics)

" L’Art de la Fugue " par le pianiste italien Filippo Gorini (Une nouveauté du label Alpha)

" Le Clavier bien tempéré (livre 1) " par le pianiste autrichien Aaron Pilsan (Une nouveauté du label Alpha)

« The Imaginary Music Book of J.-S. Bach » interprété par le Café Zimmermann (Une nouveauté du label Alpha)

Annonces de concerts :

Lang Lang en tournée en France interprète les " Variations Goldberg " :

25 octobre à Lyon à l’Auditorium

26 novembre à Paris : récital exceptionnel à la Maison de la Radio et de la musique à 18h à l’auditorium et en direct sur France-Musique

« Pianoctambule : les 24h piano » :

5e édition du Festival « Pianoctambule : les 24h piano », au Mans, à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design, les 23 et 24 octobre : une Nuit du piano autour de la musique de Bach « Open Bach » : 12 artistes sur 12 claviers modernes (piano à queue, accordéon, clavicorde électrique, koto japonais, carillon ou encore 7 synthétiseurs analogiques) avec Dan Tepfer, Mieko Miyazaki, Fanny Vicens, Joanna Goodale, Joseph Birnbaum, Alexis-Jordan Fefeu

Cabinet de Curiosités :

Miriam Mendez : « Bach por Flamenco »