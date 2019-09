Le Bach du dimanche 22 septembre 2019

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach / Franz Liszt

Fantaisie pour orgue en sol mineur BWV 542

Arrangement pour piano S 463

Jan Lust, piano

Disque : ETCETERA KTC 1634 (2018)

Jean-Sébastien Bach / Eugène d’Albert

Passacaille et fugue pour orgue en ut mineur BWV 582

Arrangement pour piano

Eugène d’Albert, piano

Enregistrement de 1913 - Restauration de Denis Condon

Disque : Bellaphon 690.07.012 (1992)

Jean-Sébastien Bach / Ferrucio Busoni

Choral pour orgue « Nun komm’ der heiden Heiland » BWV 659

Arrangement pour piano

Alfred Brendel, piano

Enregistré à Londres en mai 1976

Disque : Philips 420832-2 (1977)

Jean-Sébastien Bach / Camille Saint-Saëns

Sonate pour violon n° 3 en ut majeur BWV 1005

Fugue arrangée pour le piano

Nadejda Vlaeva, piano

Disque : Hyperion CDA 67873 (2011)

Jean-Sébastien Bach / Alexander Siloti

Prélude en mi mineur (Clavier bien tempéré, Livre I) BWV 855

Arrangé pour le piano et transposé en si mineur

Emil Gilels, piano

Enregistrement public, le 14 novembre 1979 (New York, Lincoln Center)

Disque : Sony Classical 88875177312-07 (2016)

Jean-Sébastien Bach / Isidore Philipp

Concerto pour orgue en ré mineur BWV 596

Molto tranquillo et fugue arrangés pour le piano

Nadejda Vlaeva, piano

Disque : Hyperion CDA 67873 (2011)

Jean-Sébastien Bach / Alfred Cortot

Adagio du Concerto en fa mineur pour clavecin BWV 1056

Adaptation pour piano seul

Alfred Cortot, piano

Enregistré le 18 mai 1937

Disque : EMI Classics 5099970492323 (2012)

Jean-Sébastien Bach / Eugen Cicero

« Ciceros swinging Bach »

A partir de la Badinerie

Eugen Cicero, piano

Disque : Bob-Media (2007)

7h55 : Propos sur Bach 4. Orphelin à l’âge de dix ans

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 691 « Wer nur den lieben Gott lässt walten”

Cellini Consort (Trios de violes)

Tore Eketorp, Brian Franklin, Thomas Goetschel, violes de gambe

Disque : Ramée RAM 1911 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Arrangement pour trio de violes de gambe

Allegro assai / Andante / Presto

Cellini Consort

Tore Eketorp, Brian Franklin, Thomas Goetschel, violes de gambe

Disque : Ramée RAM 1911 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Johann Sebastian Paetsch

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565

Arrangement pour violoncelle seul

Johann Sebastian Paetsch, violoncelle

Disque : Doron Music DRC 3074 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Toccata et fugue en ré mineur BWV 538 « Dorienne »

Ton Koopman, orgue

Orgue de Rudolf Garrels (1730-1732) de la Grote Kerk de Maassluis

Disque : Archiv Produktion 410999-2 (1984)

Nouveautés discographiques :

Transcriptions d’œuvres de Bach pour Trio de violes de gambe, par le Cellini Consort

Label Ramée / Distribution Outhere

Annonces concerts :

Dans le cadre du FestivalPiano aux Jacobinsà Toulouse, vendredi 27 septembre, à 20h, Cloître des Jacobins :

Récital Bach de la pianiste américaine Anne-Marie-Mc Dermott avec les " Variations Goldberg " et la " Chaconne en ré mineur BWV 1004 " (Bach/Busoni).

Dans le cadre du FestivalBach à Toul, dimanche 22 septembre, à 16h, Cathédrale Saint-Etienne :

Jean-Paul Imbert interprètera des " Concertos pour orgue " de Bach et Haendel.

Dimanche 22 septembre, à 16h,Eglise Saint-Merry, entrée libre, Concert « Back to Bach » :

" Sonates pour flûte et clavier ", par Jean-Louis Beaumadier (piccolo) et Véronique Poltz (piano)

Dimanche 22 septembre, à 16h, à lacathédrale de Rodez, dans le cadre des Journées du patrimoine :

Récital Bach par l’organiste Jean-Louis Vieille-Girardet : « L’Art de la transcription et de la Fugue »

Le cabinet des curiosités :

Eugen Cicero Trio Live au Subway à Cologne en 1997 : arrangement jazz autour le la Badinerie de Bach...