Le Bach du dimanche 20 décembre 2020

On fête Noël dans cette 144e émission avec les trois premières parties de l’Oratorio de Noël BWV 248 en compagnie de Ton Koopman (Orchestre baroque d’Amsterdam, 1996), Daniela Dolci (Fiorita Musica, 2018) et Hans Christoph Rademann (Gaechinger Cantorey de Stuttgart, 2017).

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (1ère partie)

Chœur « Jauchzeitfrohlocket »

Chœur baroque d’Amsterdam

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction : Ton Koopman

Disque : Erato 0630-14635-2 (1996)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (1ère partie)

Air d’alto « Bereite dich Zion »

Elisabeth von Magnus, contralto

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction : Ton Koopman

Disque : Erato 0630-14635-2 (1996)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (1ère partie)

Choral et récitatif de basse « Er istausErdenkommen arm »

Air de basse « Grosser Herr O starker König »

Choral « Ach meinherzliebesJesuslein »

Klaus Mertens, basse

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction : Ton Koopman

Disque : Erato 0630-14635-2 (1996)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (2e partie)

Sinfonia (instrumentale)

Récitatif de l’Evangéliste « Und es warenHirten »

Choral « Brich an O schönesMorgenlicht »

Hans Jörg Mammel, ténor

FioritaMusica

Direction : Daniela Dolci

Disque : Pan Classics PC 10393 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (2e partie)

Air de ténor « FroheHirteneilt ache eilet »

Hans Jörg Mammel, ténor

FioritaMusica

Direction : Daniela Dolci

Disque : Pan Classics PC 10393 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (2e partie)

Air d’alto « SchlafemeinLiebster »

Flavio Ferri-Benedetti, contre-ténor

FioritaMusica

Direction : Daniela Dolci

Disque : Pan Classics PC 10393 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (2e partie)

Chœur « Ehre sei Gott in der Höhe »

Récitatif de basse « So rechtihr Engel »

Choral « Wir singendir in deinem Heer »

RaitisGrigalis, basse

FioritaMusica

Direction : Daniela Dolci

Disque : Pan Classics PC 10393 (2018)

7h55 : Propos sur Bach : K comme Kantor

8h : La Cantate du jour : BWV 197a

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Pastorale pour orgue en fa majeur BWV 590

Mouvement 2 : Allemande

Pierre Méa, orgue

Grandes orgues de Sainte-Croix d’Aubusson

Disque : Ad Vitam Records AV 130815 (2013)

Jean-Sébastien BACH

Sonate n° 2 en ré majeur BWV 1028

Arrangement en fa majeur pour 2 flûtes à bec et continuo

Adagio / Allegro / Andante / Allegro

Tripla Concordia

Walter Van Hauwe, Lorenzo Cavasanti, flutes à bec

Caroline Boersma, violoncelle

Sergio Ciomei, clavecin

Disque : Arcana A 114 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Concerto Brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mouvement 1 : Allegro

Maurice Steger, flûte à bec

Emiliano Rodolfi, hautbois

Gabriele Cassone, trompette naturelle

I Barocchisti

Direction : Diego Fasolis

Disque : Arts Music 47715-8 (2006)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (3e partie)

Chœur « Herrscher des Himmels »

Récitatif de l’évangéliste « Und da die Engel »

Chœur « Lasset uns nungehengen Bethlehem »

Récitatif de basse « Er hat sein Volkgetröst’ »

Choral « Dies hat er alles uns getan »

Sebastian Kohlhepp, ténor

Michael Nagy, basse

GaechingerCantorey de Stuttgart

Direction : Hans Christoph Rademann

Disque : Carus 83312 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (3e partie)

Duo soprano et basse « Herr deinMitleiddeinErbarmen »

Anna Lucia Richter, soprano

Michael Nagy, basse

Gaechinger Cantorey de Stuttgart

Direction : Hans Christoph Rademann

Disque : Carus 83312 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (3e partie)

Air d’alto « SchliessemeinHerze »

Wiebke Lehmkuhl, contralto

GaechingerCantorey de Stuttgart

Direction : Hans Christoph Rademann

Disque : Carus 83312 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Oratorio de Noël BWV 248 (3e partie)

Choral « Ich will dich mit Fleiss bewahren »

Récitatif de l’Evangéliste « Und die Hirtenkehrtenwiederum »

Choral « Seid frohdiewell »

Choeur « Herrscher des Himmels »

Sebastian Kohlhepp, ténor

Gaechinger Cantorey de Stuttgart

Direction : Hans Christoph Rademann

Disque : Carus 83312 (2017)

Dimanche 20 décembre, à 17h30 en la Collégiale Sainte Marthe de Tarascon en Provence : Concert « Bach en Fête » par l’ensemble Café Zimmermann avec la claveciniste Céline Fristch. Programme : Bach et Telemann

Cabinet des curiosités :

