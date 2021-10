Le Bach du dimanche 17 octobre 2021

Au programme de cette 178e émission : les 60 ans de Fabio Biondi à l’occasion de la parution de ses Sonates et Partitas (label Naïve) ; la découverte du nouveau CD du flûtiste Stefan Temmingh avec le Capricornus Consort de Bâle (label Accent) et un zoom sur le 26e Festival « Toulouse les orgues »

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 1 en sol mineur BWV 1001

Adagio

Fabio Biondi, violon

Disque : Naïve Classique V7261 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour violon n° 1 en si mineur BWV 1002

Sarabande et Double

Fabio Biondi, violon

Disque : Naïve Classique V7261 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004

Chaconne

Fabio Biondi, violon

Disque : Naïve Classique V7261 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 2 en la majeur BWV 1015

Mouvement 1 : Adagio. Dolce et Mouvement 2 : Allegro assai

Fabio Biondi, violon

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : Opus 111 (2000)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 55 « Ich armer Mensch ich Sündenknecht »

Air de ténor « Erbarme dich »

Ian Bostridge, ténor

Fabio Biondi, violon & direction

Europa Galante

Disque : Virgin 5454202 (2000)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 7 « Christ unser Herr zum Jordan kam »

Air de ténor « Des Vaters Stimme liess sich hören »

Ian Bostridge, ténor

Fabio Biondi, violon

Europa Galante

Disque : Virgin 5454202 (2000)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056

(Transcription pour violon en sol mineur)

Allegro / Largo / Presto

Fabio Biondi, violon & direction

Europa Galante

Disque : Virgin 543612 (1999)

Programmation musicale, deuxième heure :

Reportage : Yves Rechsteiner présente l’Orgue Gérard Bancells (2006) de l’Eglise Sainte-Marie-Madeleine de Lalande

, © Patrick Galibert

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en fa majeur BWV 1057

(Transcription pour deux flûtes à bec et clavecin)

Mouvement 3 : Allegro assai

Stefan Temmingh, flûte à bec

Wiebke Weidanz, flûte à bec

Sebastian Wienand, clavecin

Capricornus Consort de Bâle

Péter Barczi (violon et dir.)

Disque : Accent ACC 24375 (2021)

Johann Friedrich FASCH

Concerto pour flûte à bec en fa majeur Fawv L:F6

Allegro – Largo – Allegro

Stefan Temmingh, flûte à bec

Capricornus Consort de Bâle

Péter Barczi (violon et dir.)

Disque : Accent ACC 24375 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sinfonia en fa mineur extraite de la cantate BWV 12

Daniel Matrone, orgue

Jérôme Simonpoli, hautbois

Orgue Gérard Guillemin (1990) de la cathédrale Saint-Etienne d’Agde (Hérault)

Disque : Jade (1995)

Jean-Sébastien BACH

Chaconne extraite de la Partita n° 2 pour violon en ré mineur BWV 1004

(Transcription pour orgue d’Yves Rechsteiner)

Yves Rechsteiner, orgue

Orgue Gérard Bancells (2006) de l’Eglise Sainte-Marie-Madeleine de Lalande (Toulouse)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour orgue en ré majeur d’après les Sinfonias BWV 169 et 49

Siciliano et Allegro

Bart Jacobs, orgue

Les Muffatti

Disque : Ramée 2565 (2019)

Nouveautés discographiques

Fabio Biondi, Partitas et Sonates pour violon seul BWV 1001 à 1006 (nouveauté du label Naïve)

, © Naive

Le Capricornus Consort de Bâle, sous la direction de Péter Barcszi, avec le flûtiste à bec Stefan Temmingh et le claveciniste Sebastian Wienand : nouvel album « Leipzig 1723 : Bach et ses rivaux pour le poste de cantor de la Thomaskirche » : musique de Bach, Graupner, Fasch et Telemann (nouveauté du label Accent)

, © Accent

Agenda des concerts :

« 10 ans d’orgue en France »

L’association « Orgue en France » fête ses 10 ans : « 10 ans d’orgue en France » (22 au 25 octobre) : CNSM de Paris, Chapelle royale du Château de Versailles, Le Karé Boulogne-Billancourt, Maison de la Radio et de la Musique, L’Atelier (Paris, 16e arrondissement). Avec colloque, conférences, ateliers, concerts, nuit de l’improvisation… Eric Lebrun, samedi 23 octobre à 10h, puis à 14h30 « Johann Sebastian Bach : une longue carrière, mais un parcours d’organiste d’église étonnement bref » (L’Atelier, Paris, 16e arrondissement) ; Olivier Latry « La symbolique dans l’œuvre de Bach », Le Karé, Boulogne-Billancourt, dimanche 24 octobre, à 15h30.

Lang Lang en tournée en France interprète les Variations Goldberg

17 octobre à Nantes au Palais des congrès

21 octobre à Monaco au Grimaldi Forum

25 octobre à Lyon à l’Auditorium

26 novembre à Paris : récital exceptionnel à la Maison de la Radio et de la musique à 18h à l’auditorium et en direct sur France-Musique

« Pianoctambule : les 24h piano »

5e édition du Festival « Pianoctambule : les 24h piano », au Mans, à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design, les 23 et 24 octobre : une Nuit du piano autour de la musique de Bach « Open Bach » : 12 artistes sur 12 claviers modernes (piano à queue, accordéon, clavicorde électrique, koto japonais, carillon ou encore 7 synthétiseurs analogiques) avec Dan Tepfer, Mieko Miyazaki, Fanny Vicens, Joanna Goodale, Joseph Birnbaum, Alexis-Jordan Fefeu

Concert de l’Ensemble Pygmalion

Philharmonie de Paris, le 19 octobre, à 20h30 : concert de l’Ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon avec la soprano Sabine Devieilhe : programme Haendel et Bach.

26e édition du Festival international Toulouse-les-Orgues

Dans le cadre de la 26e édition du Festival international Toulouse-les-Orgues, dimanche 17 octobre, Eglise Saint-Aubin, 18h : concert de clôture « Le concert rêvé de Bach », concertos reconstitués pour orgue et cordes par l’organiste belge Bart Jacobs.

Le Clavier bien tempéré par Jérôme Granjon

Dimanche 17 octobre 2021, à Paris, salle du Conservatoire (9e arrondissement, 2bis, rue du Conservatoire), Le Clavier bien tempéré par Jérôme Granjon en deux récitals le même jour : Livre 1 à 11h et Livre 2 à 15h30.

« Musique sacrée de Perpignan »

Festival « Musique sacrée de Perpignan », du 15 au 23 octobre, avec Arendel « InBach » le mercredi 20 octobre, 20h45, à l’Eglise des Dominicains ; le jeudi 21 octobre, 20h45, à l’Eglise des Dominicains, Cantates de Bach par le Banquet céleste et Damien Guillon (dir.) et le samedi 23 octobre, 11h à l’Hôtel Palms, conférence de Gilles Cantagrel : « Bach : Mythes et réalités »

