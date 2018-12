Le Bach du dimanche 16 décembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

BWV 25 « Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe » émission La Cantate BWV 25 « Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe »

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 4 : Nouvel An (circoncision de Jésus)

1. Chœur « Fallt mit Danken »

2. Récitatif de l’Evangéliste « Und da acht Tage um waren »

3. Récitatif de basse et Arioso de sopranos et basse « Immanuel o süsses Wort »

4. Air de soprano « Flösst mein Heiland »

5. Récitatif de basse et arioso de sopranos « Wohlan dein Name soll allein »

6. Air de ténor « Ich will nur dir zu Ehren leben »

7. Choral « Jesus richte mein Beginnen »

Dorothea Roschmann, soprano

Werner Güra, ténor (évangéliste)

Klaus Hager, basse

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : DECCA 458858-2 (1997)

Le Propos

Propos sur Bach de Philippe Sollers (1974) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Philippe Sollers (1974)

Le jeu du Bach du dimanche

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner 5 coffrets en 15 CD de l'intégrale de l'œuvre pour orgue de Bach par André Isoir (label :La Dolce Volta2018). Restez à l'écoute et envoyez votre réponse sur l'onglet"contact"de l'émission.

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 5 : Pour le premier dimanche après le Nouvel An

1. Chœur « Ehre sei dir, Gott, gesungen »

2. Récitatif de l’Evangéliste “Da Jesus geboren war zu Bethlehem »

3. Chœur et récitatif accompagné de l’alto « Wo ist der neugeborne König der Jüden »

4. Choral “Dein Glanz all Finsternis verzehrt »

5. Air de la basse “Erleucht auch meine finstre Sinnen »

6. Récitatif de l’Evangéliste « Da das der König Herodes hörte »

7. Récitatif de l’alto « Warum wollt ihr erschrecken ? »

8. Récitatif de l’Evangéliste « Und LieB versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten »

9. Air en trio (Soprano, alto et ténor) « Ach, wenn wird die Zeit erscheinen »

10. Récitatif de l’alto « Mein Liebster herrschet schon »

11. Choral « Zwar ist solche Herzensstube »

Gunta Smirnova, soprano

Flavio Ferri-Benedetti, alto

Hans Jörg Mammel, tenor (Evangéliste)

Raitis Grigalis, baryton

Musica Fiorita, Daniela Dolci (dir.)

Disque : Pan Classics PC 10393 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248

Cantate n° 6 : Pour la Fête de l’Epiphanie

1. Chœur « Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben”

2. Récitatif de l’Evangéliste + Hérode (basse) “Da berief Herodes die Weisen heimlich »

3. Récitatif accompagné du soprano « Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen »

4. Air de soprano « Nur ein Wink von deinen Händen »

5. Récitatif de l’Evangéliste « Als sien un den König gehöret hatten »

6. Choral « Ich steh an deiner Krippen hier »

7. Récitatif de l’Evangéliste « Und Gott befahl ihnen im Traum »

8. Récitatif du ténor « So geht ! Genug, mein Schatz »

9. Air de ténor « Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken »

10. Récitatif en quatuor « Was will der höllen Schrecken nun »

11. Choral « Nun seid ihr wohl gerochen »

Julia Kleiter, soprano

Katharina Magiera, alto

Georg Poplutz, tenor (Evangéliste)

Thomas E. Bauer, basse

Choeur Bach de Mayence

Orchestre Bach de Mayence, Ralf Otto (dir.)

Disque : Naxos 857400102 (2018)

Nouveautés discographiques

J.S Bach, Weihnachtsoratorium - Christmas Oratorio (Musica Fiorita / Daniela Dolci) Pan Classics 2018

J.S Bach, Christmas Oratorio, BWV 248 (Poplutz, Mainz Bach Choir and Orchestra, R. Otto) / Naxos 2018

Annonce de concerts

Dimanche 16 décembre à 15h Jean-Sébastien Bach , Messe en si mineur BWV 232, par la Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de Namur ; direction musicale : Leonardo García Alarcón, Ensemble et artiste en résidence à l’Opéra de Dijon

, Messe en si mineur BWV 232, par la Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de Namur ; direction musicale : Leonardo García Alarcón, Ensemble et artiste en résidence à l’Opéra de Dijon Lundi 17 décembre à 20h30 Raphaël Pichon et l'Ensemble Pygmalion, Motets de Bach à la Philharmonie de Paris

Cabinet des curiosités