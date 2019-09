Le Bach du dimanche du 15 septembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 5 en en ut mineur BWV 1011

Prélude

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque

Violoncelle Carlo Tononi (Venise, début XVIIIe siècle)

Archet baroque de René-William et Michel Groppe

Disque : Harmonia Mundi 902293.94 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 5 en en ut mineur BWV 1011

Sarabande

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque

Violoncelle Carlo Tononi (Venise, début XVIIIe siècle)

Archet baroque de René-William et Michel Groppe

Disque : Harmonia Mundi 902293.94 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 3 en ut majeur BWV 1009

Bourrée I / Bourrée II / Gigue

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque

Violoncelle Carlo Tononi (Venise, début XVIIIe siècle)

Archet baroque de René-William et Michel Groppe

Disque : Harmonia Mundi 902293.94 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 5 en ut mineur BWV 1011

Gigue

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque

Violoncelle Carlo Tononi (Venise, début XVIIIe siècle)

Archet baroque de René-William et Michel Groppe

Disque : Harmonia Mundi 902293.94 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n° 1 en sol majeur BWV 1007

Prélude

Emmanuelle Bertrand, violoncelle baroque

Violoncelle Carlo Tononi (Venise, début XVIIIe siècle)

Archet baroque de René-William et Michel Groppe

Disque : Harmonia Mundi 902293.94 (2019)

Stephan Schrader

« Bach aus Wasser »

D’après le Prélude de la Suite n° 1 en sol majeur BWV 1007

Stephan Schrader, violoncelle

Album : Cello-loop

Disque : Blacklisted Records BCD08090117 (2016)

Jean-Sébastien Bach / Ferruccio Busoni

Chaconne de la Partita n°2 en ré mineur BWV 1004

Arrangement pour le piano

Marie-Ange Nguci, piano

Disque : Mirare MIR362 (2017)

Jean-Sébastien Bach / Richard Galliano

Sinfonia n° 11 en sol mineur BWV 797

Richard Galliano, accordéon

Gary Burton, vibraphone

George Mraz, basse

Clarence Penn, batterie

Album : L’Hymne à l’amour

Disque : CAMJ 7799-2 (2007)

7h55 : Propos sur Bach 3. L’apprentissage musical

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Messe brève en sol majeur BWV 236

Quoniam tu solus sanctus

Christoph Prégardien, ténor

Collegium vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics VC 791213-2 (1991)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Benedictus (air de ténor)

Christoph Prégardien, ténor

Akademie für Alte Musik de Berlin, René Jacobs (dir.)

Disque : Berlin Classics BC 1063-2 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Récitatif et air « Ich will bei meinem Jesu wachen » (1ère partie)

Christoph Prégardien, ténor

Chœur de la Société Bach des Pays-Bas

Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 2292-45814-2/1 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 6 en si bémol majeur BWV 1051

Mouvement 3 : Allegro

Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen (dir.)

Disque : CPO 5551582 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Triple concerto pour flûte traversière, violon, clavecin BWV 1044

Allegro / Adagio ma non tanto e dolce / Alla breve

Katy Bircher, flûte traversière

Manfredo Kraemer, violon

Lars Ulrik Mortensen, clavecin

Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen (dir.)

Disque : CPO CPO 7776812 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060

Mouvement 3 : Allegro

Trevor Pinnock, clavecin

Lars Ulrik Mortensen, clavecin

Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen (dir.)

Disque : CPO 7776812 (2015)

Nouveauté discographique :

Emmanuelle BertrandSix Suites pour violoncelle seul (sur violoncelle baroque)

Un disque Harmonia Mundi (sortie le 6 septembre)

, © Harmonia Mundi

Annonces de concerts :

Concert exceptionnel de Richard Galliano, dans le cadre de la 10e édition du FestivalBach à Toul, ce dimanche 15 septembre, à 16h à la cathédrale Saint-Etienne.

Dans le cadre du Festival d’Ambronay, Nicolas Corti dirige des chorals de Bach, ce dimanche 15 septembre à 17h.

« Chefs-d’œuvre de la musique vocale de Jean-Sébastien Bach » par l’ensemble vocal Musiques en jeux,Alain Joutard (dir.), dans le cadre du Festival d’art sacré d’Antibes, ce dimanche 15 septembre, à 18h à l’Eglise Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris.

Concert Vivaldi/Bach par l’Orchestre de chambre du Philharmonique de Nice, Véra Novakova (dir. et violon solo), dans le cadre du Festival d’art sacré d’Antibes, mardi 17 septembre, à 21h à la cathédrale d’Antibes.

« Cahier imaginaire de Jean-Sébastien Bach » par L’ensemble Café Zimmerman, Journée du Patrimoine le 20 septembre, à 19h à l’Abbaye de Silvacane (La Roque d’Anthéron)

La pianiste Marie-Ange Nguci joue la Passacaille en ut mineur Bach/Busoni dans le cadre de son récital donné au festival Piano aux Jacobins de Toulouse, samedi 21 septembre, à 20h30 à L’Escale / Tournefeuille (concert hors les murs)

« Réinventions de Bach à Montero », concert de la pianiste vénézuelienne Gabriela Montero et son ensemble, samedi 21 septembre à 20h, au Victoria hall de Genève (Suisse).

Dans le cadre du Festival de Royaumont (partenariat France-Musique), samedi 21 septembre, expérience Bach / Telemann, avec des Ateliers, des concerts par l’ensemble Les Vieux Galants, Philippe Grisvard, Jean-Luc Ho, avec notamment « L’Offrande musicale ».

Le cabinet des curiosités :

The project "The Music Critic" premiered at Julian Rachlin & Friends festival 2010, a transition from Bach to Piazzola by Igudesman & Joo with John Malkovich...