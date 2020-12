Le Bach du dimanche 13 décembre 2020

Au programme de cette 143e émission : les 6 Partitas BWV 825-830 par le claveciniste Colin Tilney (Music & Arts) ; les 25 ans des Berliner Barock Solisten avec Franz Peter Zimmermann, Jacques Zoon et Reinhard Goebel ; et le pianiste de jazz Brad Mehldau en concert à Hanovre (31 janv. 2020)

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach "

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon en ut mineur BWV 1024

Adagio et Presto

MayumiHirasaki, violon

Anna Camporini, violoncelle

Lorenzo Guielmi, clavecin

Ensemble La Divina Armonia

Disque : Passacaille PAS 1077 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour flûte, violon et clavecin en la mineur BWV 1044

Adagio ma non tanto e dolce

Jan de Winne, flûte

Mayumi Hirasaki, violon

La Divina Armonia

Lorenzo Guielmi (clavecin et dir.)

Disque : Passacaille 1019 (2016)

Johann Christian BACH

Missa da Requiem

Lacrimosa

Choeur de chambre du RIAS de Berlin

Akademiefür Alte Musik Berlin

Direction : Hans Christoph Rademann

Disque : Harmonia Mundi HMC 902098 (2011)

Jean-Sébastien BACH / Brad MEHLDAU

Fugue en mi mineur BWV 855 (orchestration Igor Stravinsky)

Improvisation au piano

Prélude en si mineur d’après le Prélude en mi mineur BWV 855

(orchestration de Charles Coleman)

Improvisation au piano

Brad Mehldau, piano

NDR, Orchestre Philharmonique de la Radio de Hanovre

Direction : Clark Rundell

Concert donné à Hanovre (Kuppelssal) le 31 janvier 2020

Source : UER (Union Européenne de Radio-Télévision)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Mouvement 1 : Ouverture

Colin Tilney, clavecin

Disque : Music & Arts MACD 1301 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Mouvements 3 et 5 : Courante et Sarabande

Colin Tilney, clavecin

Disque : Music & Arts MACD 1301 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : J comme Jésus

à réécouter émission Propos sur Bach J comme Jésus

8h : La Cantate du jour : BWV 132

à réécouter émission La Cantate La Cantate BWV 132 « Bereitet die Wege, bereitet die Bahn »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 6 en si bémol majeur BWV 1051

Mouvement 3 : Allegro

Solistes baroques de Berlin

Direction : Reinhard Goebel

Disque : Sony Classical 88985361112 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

Mouvements 2 et 3 : Andante et Allegro

Daniel Gaede, violon

Christoph Hartmann, hautbois

Saskia Fikentscher, flûte à bec

Reinhold Friedrich, trompette

Solistes baroques de Berlin

Direction : Reinhard Goebel

Disque : Sony Classical 88985361112 (2017)

Jean-Sébastien BACH

Concerto en ut mineur BWV 1060

Arrangement pour deux violons

Mouvement 2 : Adagio

Frank Peter Zimmermann, violon

Serge Zimmermann, violon

Solistes baroques de Berlin

Direction : Frank Peter Zimmermann

Disque : Hännsler Classic HC17046 (2017)

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto en ré mineur H425 Wq22

Adaptation pour flûte traversière

_Mouvement 3 : Allegro di molt_o

Jacques Zoon, flûte traversière

Solistes baroques de Berlin

Direction : Gottfried von der Goltz

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88843004252 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variation n° 28

Nicholas Angelich, piano

Disque : Virgin Classics 50999 07066429 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations 14, 15 et 26

Nicholas Angelich, piano

Disque : Virgin Classics 50999 07066429 (2011)

Nouveauté discographique :

« Les Six Partitas BWV 825-830 » par le claveciniste britannique Colin Tilney (nouveauté du label Music and Arts Programs of America MACD)

, © Music and Arts Programs of America MACD

Annonce de concerts : (ANNULÉS)

Mardi 15 décembre 2020 à 19 heures à l’Arsenal de Metz (Grande Salle) : « Oratorio de Noël » de Jean-Sébastien Bach ( Cantates I, II et III) / Le Concert Lorrain, chœur et orchestre, Stephan Schultz, direction Distribution vocale : Sarah Wegener, soprano ; Ulrike Malotta, alto ; Markus Schäfer, ténor ; Thomas E. Bauer, basse. Réservation ici

( / Le Concert Lorrain, chœur et orchestre, Stephan Schultz, direction Distribution vocale : Sarah Wegener, soprano ; Ulrike Malotta, alto ; Markus Schäfer, ténor ; Thomas E. Bauer, basse. Dimanche 20 décembre, à 17h30 en la Collégiale Sainte Marthe de Tarascon en Provence : Concert « Bach en Fête » par l’ensemble Café Zimmermann avec la claveciniste Céline Fristch. Programme : Bach et Telemann. Réservation ici

Cabinet des curiosités :

Gilles Apap live dans « Magnétique » (3 mai 2019, RTS Espace 2)