Le Bach du dimanche du dimanche 06 décembre 2020

Au programme de cette 142e émission : le clavecin de Vincent Bernhardt et de Masaaki Suzuki ; Thomas Dunford et son archiluth en concert au Palau de la Musica de Barcelone (20 janvier 2020) et la « Passion Arabe d’après Bach » de l’Ensemble Sarband avec la chanteuse Fadia El-Hage (WDR Cologne 2009)

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach "

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Toccata en sol majeur BWV 916

Presto / Adagio / Allegro e presto

Masaaki Suzuki, clavecin

Disque : BIS 2221 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en mi mineur BWV 914

Introduction – Un poco allegro / Adagio / Fugue à 3 voix – Allegro

Masaaki Suzuki, clavecin

Disque : BIS 2221 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle n° 1 BWV 1007

Arrangement pour archiluth

Thomas Dunford, archiluth

Enregistrement de concert, le 20 janvier 2020 au Palau de la Musica de Barcelone

Source : UER (Union Européenne de Radio-Télévision)

John DOWLAND

« Come Again, Sweet Love Doth Now Invite »

Thomas Dunford, archiluth et chant

Enregistrement de concert, le 20 janvier 2020 au Palau de la Musica de Barcelone

Source : UER (Union Européenne de Radio-Télévision)

Jean-Sébastien BACH

Fugue n° 8 en mi bémol mineur BWV 853

Clavier bien tempéré (Livre I)

Vincent Bernhardt, clavecin

Clavecin en 16 pieds Matthias Kramer (2018) d’après Christian Zell (1728)

Disque : Calliope CAL 2070 (2020)



Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue n° 20 en la mineur BWV 865

Clavier bien tempéré (Livre I)

Vincent Bernhardt, clavecin

Clavecin en 16 pieds Matthias Kramer (2018) d’après Christian Zell (1728)

Disque : Calliope CAL 2070 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : I comme Inventions

8h : La Cantate du jour : BWV 21

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Choral « Wenn ich einmalsollscheiden » (Partie II) / Taqsim

Fadia El-Hage, chant

Modern String Quartet

Ensemble Sarband

Direction : Vladimir Ivanov

Album : Der Arabische Passion nach Bach

Disque : WDR Radio de Cologne 2009

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air d’alto « Erbarmedich, meinGott » (Partie II)

Fadia El-Hage, chant

Modern String Quartet

Ensemble Sarband

Direction : Vladimir Ivanov

Album : Der Arabische Passion nach Bach

Disque : WDR Radio de Cologne 2009

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air d’alto « KönnenTränenmeiner Wangen nichtserlangen » (Partie II)

Modern String Quartet

Ensemble Sarband

Direction : Vladimir Ivanov

Album : Der Arabische Passion nach Bach

Disque : WDR Radio de Cologne 2009

Nouveautés discographiques :

Masaaki Suzuki, Les Toccatas pour clavecin BWV 910-916, (label bis, avril 2020)

, © Bis

Vincent Bernhardt, Le Clavier bien tempéré (Livre I) au clavecin (label Calliope, juillet 2020)

, © Calliope

Cabinet des Curiosités :

La chanteuse libanaise Fadia Tom El Hage et le Nederlands Blazers Ensemble : « Erbarme dich » (Der Arabische Passion nach Bach) / Concert du Nouvel An Het Concertgebouw d’Amsterdam 1er janvier 2014