Le Bach du dimanche 01 septembre 2019

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Aria

Variation 1

Variation 2

Anne-Catherine Bucher, clavecin

Disque : Naxos 8.551405 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variation 3

Variation 4

Variation 5

Anne-Catherine Bucher, clavecin

Disque : Naxos 8.551405 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variation 6

Variation 7

Variation 8

Anne-Catherine Bucher, clavecin

Disque : Naxos 8.551405 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variation 9

Variation 10

Variation 11

Anne-Catherine Bucher, clavecin

Disque : Naxos 8.551405 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variation 12

Variation 13

Variation 14

Trio Zimmermann :

Frank Peter Zimmermann, violon / Antoine Tamestit, alto / Christian Poltera, violoncelle

Disque : BIS 2347 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variation 15

Variation 16

Variation 17

Trio Zimmermann :

Frank Peter Zimmermann, violon / Antoine Tamestit, alto / Christian Poltera, violoncelle

Disque : BIS 2347 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Variation Goldberg BWV 988

Improvisation sur la Variation 1

David Helbock, piano

Médéric Collignon et Camille Berthault, voix

Enregistrement de concert, juin 2019

Source : Ludwigsburger Schlossfestspiele

7h55 : Propos sur Bach

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Alessandro Marcello

Concerto pour hautbois en ré mineur

Mvt 1 Andante e spiccato

Mvt 2 Adagio

Albrecht Mayer, hautbois

Leon Berben, clavecin

New Seasons Ensemble

Direction Albrecht Mayer

Disque : DECCA 4780313 (2008)

Julianna Barwick

« Very Own » pour voix et électronique

A partir de l’Adagio du Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 974

Disque : Masterworks jazz 88843029332 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 974

Mvt 2 Adagio

Transcription pour 2 clavecins

Skip Sempé et Olivier Fortin, clavecins

Disque : Paradizo PA0014 (1998)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en fa dièse majeur BWV 882

Christian Zacharias, piano

Disque : EMI Classics 5564892 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en si mineur BWV 869

Christian Zacharias, piano

Disque : EMI Classics 5564892 (1997)

Joseph Haydn

Trio n°44 en mi majeur Hob. XV/28 (1796)

Mouvement 2 : Allegretto en mi mineur

Robert Levin, pianoforte

Vera Beths, violon

Anner Bylsma, violoncelle

Disque : Sony SK 53120 (1993)

Chilly Gonzales

Prelude in c sharp major

Chilly Gonzales, piano

Album : Solo Piano III

Disque : Gentle Threat GENTLE020CD (2018)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Anne-Catherine Bucher, clavecin

Disque : Naxos 8.551405 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Trio Zimmermann : Frank Peter Zimmermann, violon / Antoine Tamestit, alto / Christian Poltera, violoncelle

Disque : BIS 2347 (2019)

Annonces concerts :

Concert inaugural du festivalPiano aux Jacobins, à Toulouse

Le 5 septembre : Christian Zacharias : récital Bach / Haydn

10e édition du FestivalBach de Toul:

Dimanche 1er septembre à 16h00, Cathédrale Saint-Etienne

Concert de la classe d'Orgue de la Musikhochschule de Stuttgart

Samedi 7 septembre à 19h00 et dimanche 8 septembre à 15h30, Collégiale Saint-Gengoult

Intégrale du Clavier Bien tempéré par Pieter-Jan Belder, Dimitri Vassilakis et Pascal Vigneron

FestivalSeptembre Musical de l'Orne, Alençon le 6 septembre : L'art de Jean-Sébastien Bach

Le Caravansérail, dirigé par Bertrand Cuiller, avec Jean-Baptiste Monnot, orgue



Le cabinet des curiosités :

Jean-Sébastien BachVariation Goldberg BWV 988 : Improvisation sur la Variation 1

David Helbock, piano Médéric Collignon et Camille Berthault, voix