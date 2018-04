Le Bach du dimanche du dimanche 01 avril 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

♫Jean-Sébastien Bach

Fugue sur un thème de T. Albinoni BWV 946

Benjamin Alard, orgue

Orgue André Silbermann (1718) de l’Eglise Sainte-Aurélie de Strasbourg

Disque : Harmonia Mundi HMM 902450.52 (2018)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 5 en ut mineur BWV 1011

1. Prélude

Elena Andreyev, violoncelle baroque

Disque : Son an ero / Petit festival (2008)

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 5 en ut mineur BWV 1011

5. Gigue

Elena Andreyev, violoncelle baroque

Disque : Son an ero / Petit festival (2008)

♫Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 6 « Bleib bei uns, denn es will Abend warden”

1. Choeur “Bleib bei uns, den es will abend warden”

2. Air de l’alto “Hochgelobter Gottessohn”

3. Choeur “Ach bleib bei uns, Herr Jesus Christ”

4. Récitatif de la basse “Es hat die Dunkelheit an vielen orten”

5. Air du tenor “Jesu, lass uns auf dich sehen”

6. Choral “Beweis dein macht, Herr Jesu Christ”

Bernarda Fink, contralto

Steve Davislim, ténor

Julian Clarkson, basse

Choeur Monteverdi

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Archiv Produktion 463580-2 (2000)

♫Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue en la mineur BWV 551

Benjamin Alard, orgue

Orgue André Silbermann (1718) de l’Eglise Sainte-Aurélie de Strasbourg

Disque : Harmonia Mundi HMM 902450.52 (2018)

♫Johann Kuhnau

Sonate n°4 extraite de “Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historien”

Benjamin Alard, clavecin

Emile Jobin, clavecin

Disque : Harmonia Mundi HMM 902450.52 (2018)

♫ Johann Jacob Froberger

Canzona (1649)

Benjamin Alard, clavecin

Emile Jobin, clavecin

Disque : Harmonia Mundi HMM 902450.52 (2018)

♫ Jean-Sébastien Bach

Preludio

Klazz Brothers & Cuba percussion

Disque : Sony BMG Music (2006)

Nouveautés discographiques

Intégrale des œuvres pour clavier, « Le jeune héritier » volume 1 [1695-1705] / Benjamin Alard / Harmonia Mundi 2018

Suites n°4, 5 et 6 pour viloncelle seul (volume 2) / Elena Andreyev / Son an Ero / Petit festival 2017

Conseil de lecture

Eric Siblin, Les Suites pour violoncelle seul. En quête d'un chef d'oeuvre baroque, traduit par Robert Melançon, Biblio Fides, 2015 (Edition originale en anglais 2009).

Annonce de concerts

Festival de Printemps en Vendée, Les Arts Florissants sous la direction de William Christie : du 6 au 8 avril 2018

Cabinet de curiosités

Parodie de Peter Ustinov "BACH" - Extrait de La nuit étoilée, émission organisée au profit de l'enfance malheureuse, enregistrée le 22 décembre 1984 au Grand Casino de Genève. Diffusée le 30 décembre 1984 sur la 2ème chaîne (A2).