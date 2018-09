Le Bach du dimanche 09 septembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

Cantate BWV 138 « Warum betrübst du dich, mein Herz » émission La Cantate Cantate BWV 138 « Warum betrübst du dich, mein Herz »

Jean-Sébastien Bach

Pedal-Exercitium BWV 598 Eric Lebrun, orgue

Orgue Yves Fossaert de l’église Saint-Séverin de Bourron-Marlotte

Disque : Monthabor (2018)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en mi majeur pour violon BWV 1006

Arrangement pour flûte à bec : Frans Brüggen

Mvt. 1 : Prélude

Disque : Ondine ODE 1323-2CD (2018)

Jean-Sébastien Bach

Suite n° 3 en ut majeur pour violoncelle BWV 1009

Arrangement pour flûte à bec : Frans Brüggen

Mvt. 1 : Prélude

Disque : Ondine ODE 1323-2CD (2018)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 5 en fa mineur BWV 1018

1. Largo

2. Allegro

Rachel Barton Pine, violon

Jory Vinikour, clavecin

Disque : Cédille CDR 90000 177 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour violon et clavecin n° 5 en fa mineur BWV 1018

1. Adagio

2. Vivace

Rachel Barton Pine, violon

Jory Vinikour, clavecin

Disque : Cédille CDR 90000 177 (2018)

Le propos

Propos sur Bach de Georges Moustaki (2008) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Georges Moustaki (2008)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach / Franz Liszt

Prélude et fugue en la mineur BWV 543 / S 462 n°1

Partition pour orgue transcrite pour le piano

Catherine Collard, piano

Enregistrement du 30 mai 1973 (Radio-France, Studio 107)

Disque : INA Mémoire Vive 262027 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré mineur pour trois clavecins et cordes BWV 1063

Mvt. 1 : sans indication de mouvement

Andras Schiff, Peter Serkin, Bruno Canino, pianos

Camerata de Berne, Thomas Furi (dir.)

Disque : DECCA 455761-2 (1997)

Franz Liszt

« Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen », Prélude pour piano d’après Bach S. 179 (1859)

Arcadi Volodos, piano

Disque : Sony Classical 88697065002 (2007)

Franz Liszt

Variations sur « Weinen Klagen Sorgen Zagen » de Bach S. 180 (1862)

Maria Yudina, piano

Enregistré le 28 février 1950

Disque : Brillant Classics 8909 (2009)

Franz Liszt

Prélude et Fugue sur B.A.C.H.

Jean Guillou, orgue

Grandes orgues Gonzalez de Saint-Eustache (Paris)

Enregistrement d’avril 1972

Disque : Universal music 4802100 (2009)

Nouveautés discographiques

Nouveauté #1

La flûtiste à bec danoise Bolette Roed interprète des Sonates, Partitas et Suites de Bach arrangés pour la flûte à bec par Frans Brüggen (label Ondine)

Nouveauté #2

Six sonates pour violon et clavecin de Rachel Barton Pine (violon) et Jory Vinikour (clavecin) (label Cédille)

Annonce de concert

La pianiste Edna Stern en récital à Paris au Reid Hall (Paris 6ème arrondissement)

samedi 15 Septembre à 20h

Au programme : Beethoven / Bach Fantaisie en do mineur BWV 906 / Liszt Sonate en si mineur

Cabinet des curiosités

Le Pedal Exercitium de Bach joué avec les pieds