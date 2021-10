Le Bach du dimanche 31 octobre 2021

Au programme de cette 180e émission : une première heure au piano en compagnie de Gabriela Montero et la découverte des Suites Anglaises de Vladimir Ashkenazy (nouveauté du label Decca) ; une deuxième heure en compagnie de Masaaki Suzuki pour la fête de la Réformation avec les Cantates BWV 79-80-192

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH / Gabriela MONTERO

Cantate BWV 147 « Herz und Mund und tat und leben »

« Jesus bleibet meine Freude » (arrangement pour piano)

Gabriela Montero, piano

Album : « Bach and Beyond »

Disque : EMI 3574772 (2006)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Gabriela MONTERO

Prelude in C Major (d’après le Prélude n° 1 en ut majeur du Clavier bien tempéré Livre 1)

Gabriela Montero, piano

Album : “Bach and Beyond”

Disque : EMI 3574772 (2006)

Jean-Sébastien BACH / Gabriela MONTERO

Air de la Suite n° 3 en ré majeur BWV 1068

Gabriela Montero, piano

Album : “Bach and Beyond”

Disque : EMI 3574772 (2006)

Gabriela MONTERO

Improvisation in the style of Bach

Gabriela Montero, piano

Album « Baroque Improvisations »

Disque : EMI (2008)

Jean-Sébastien BACH / Gabriela MONTERO

Improvisation on Bach : Prélude

Gabriela Montero, piano

Album « Baroque Improvisations »

Disque : EMI (2008)

Jean-Sébastien BACH / Gabriela MONTERO

Chaconne (d’après la Chaconne de la Partita n° 2 pour violon BWV 1004)

Gabriela Montero, piano

Album : “Bach and Beyond”

Disque : EMI 3574772 (2006)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise pour clavier n° 1 en la majeur BWV 806

N° 7 Sarabande

Vladimir Ashkenazy, piano

Disque : DECCA 485 2088 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise pour clavier n° 3 en sol mineur BWV 808

N° 4 Sarabande

N° 5 Les agréments de la même Sarabande

Vladimir Ashkenazy, piano

Disque : DECCA 485 2088 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavier en ré mineur BWV 1052

Mouvement 2 : Adagio

Mouvement 3 : Allegro

Vladimir Ashkenazy, piano

London Symphony Orchestra

Direction David Zinman

(Enregistrement de 1965)

Disque : DECCA 485 2088 (2021)

7h55 : Bach avec Mention : 8. Viktoria Mullova et son fils Misha en sonate (2020)

en savoir plus émission Bach avec mention 8. Viktoria Mullova et son fils Misha en sonate (2020)

8h : La Cantate du jour : Cantate BWV 79 « Gott der Herr ist Sonn und Schild »

en savoir plus émission La Cantate Cantate BWV 79 « Gott der Herr ist Sonn und Schild »

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 192 « Nun danket alle Gott »

1. Choeur « Nun danket alle Gott »

2. Duo soprano et basse « Der ewig reiche Gott »

3. Chœur « Lob Ehr und Preis sei Gott »

Hana Blazikova, soprano

Peter Kooy, basse

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS-SACD-1961 (2012)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

N° 1 Choeur « Ein feste Burg ist unser Gott »

N° 2 Air de basse et choral (soprano) « Alles, was von Gott geboren »

N° 7 Duo alto et ténor « Wie Selig Sind Doch Die, Die Gott Im Munde Tragen »

Susanne Ryden, soprano

Pascal Bertin, contreténor

Gerd Türk, ténor

Peter Kooij, basse

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS (2005)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »

N° 4 Air de soprano « Komm In Mein Herzenshaus »

N° 5 Choral « Und Wenn Die Welt Voll Teufel War »

Susanne Ryden, soprano

Bach Collegium Japan

Direction Masaaki Suzuki

Disque : BIS (2005)

Nouveautés discographiques :

Vladimir Ashkenazy,Suites anglaises n° 1 à 3 et le Concerto pour clavier en ré mineur BWV 1052 avec le London Symphony Orchestra sous la direction de David Zinman (enregistrement de 1965), une nouveauté du label Decca (sortie le 15 octobre)

Annonces de concerts :

Mercredi 27 octobre à 20h30,Monaco (Auditorium Rainier III)

Récital de piano de Daniil Trifonov

Brahms : Chaconne pour la main gauche d'après J.S. Bach ; BACH - L'Art de la fugue, BWV 1080: Contrapunctus I à XIV / Bach (arr. Myra Hess) - Jésus que ma joie demeure, BWV 147 V

29 octobre au 1er novembre 2021 à l'abbaye de Montebourg (Cotentin, Manche)

Six concerts en quatre jours, et l’invité de cette édition 2021 est Jean-Sébastien Bach, dans tous les états de son génie musical, mais aussi relu et revu par les sensibilités contemporaines, comme le trio jazz « Bach to the Future » le dimanche 31 octobre à 21 heures.

31 octobre & 01 novembre à 19h20Sainte Chapelle, Paris

Paul Rouger, violon

Bach : Intégrale des Sonates et Partitas pour violon (sur deux jours)

Samedi 6 novembre, 20h,Eglise des Blancs Manteaux, Paris

3 Cantates de la Joie de Bach, par le Bach Collegium Paris -

Cabinet de Curiosités :

« Rumba Prelude » (Bach in a Rumba & New Orleans Style) par Joachim Horsley :