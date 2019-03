Le Bach du dimanche 31 mars 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Cantate BWV 215 « Preise dein Glück, gesegnetes Sachsen » émission La Cantate Cantate BWV 215 « Preise dein Glück, gesegnetes Sachsen »

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 62 « Nun komm, der Heiden Heiland II »

Air de basse « Streite siege starker Held »

Dietrich Henschel, baryton

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 162 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 70 « Wachet ! Bedet ! Bedet ! Wachet ! »

Air de basse « Seligster Erquickungstag »

Dietrich Henschel, baryton

Solistes baroques anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 162 (2009)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

Récitatif de basse « Am Abend da es kühle war »

Dietrich Henschel, baryton

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HML 5901676/78 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244 (2e partie)

Air de basse « Komm süsses Kreuz »

Dietrich Henschel, baryton

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HML 5901676/78 (1999)

Le propos

Propos sur Bach de Zhu Xiao-Mei (2010) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Zhu Xiao-Mei (2010)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 4 en ré majeur BWV 828

Allemande

Zhu Xiao Mei, piano

33e édition du Festival international de piano de la Roque d’Anthéron (2013)

Disque : Mirare MIR 215 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 2 en ut mineur BWV 829

Allemande

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Mandala MAN 4958/59 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Suite française n° 2 en ut mineur BWV 813

Sarabande

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Accentus music ACC30404 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue n° 2 en ut mineur BWV 871

(Clavier Bien tempéré, Livre II)

Zhu Xiao Mei, piano

Disque : Mirare MIR 044 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1042

Mvt. 1 Vivace

Mvt. 2 Largo ma non tanto

Mvt. 3 Allegro

Yehudi Menuhin, violon

Georges Enesco, violon

Orchestre symphonique de Paris, Pierre Monteux (dir.)

Enregistré à Paris le 4 juin 1932

Disque : Naxos 8.110965 (2001)

Jean-Sébastien Bach

Sonate n° 2 en la mineur BWV 1003

Mvt. 3 Andante

Yehudi Menuhin, violon

Enregristré à Paris, le 3 février 1936

Disque : EMI 7630352 (1989)

Jean-Sébastien Bach

Sinfonia en ré majeur pour orgue d’après les BWV 29 et BWV 120a

Bart Jacobs, orgue

Ensemble Les Muffatti

Disque : Ramée 256535 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavecin en sol mineur BWV 1058

Reconstruction pour orgue à partir des BWV 1058 et BWV 1041

Mvt. 1 Allegro

Bart Jacobs, orgue

Ensemble Les Muffatti

Disque : Ramée 256535 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré mineur d’après le BWV 35

Mvt. 1 Allegro (d’après la Sinfonia de la cantate BWV 35 sans les hautbois)

Bart Jacobs, orgue

Ensemble Les Muffatti

Disque : Ramée 256535 (2019)

Nouveauté discographique

Les Concertos pour orgue et cordes par Bart Jakobs et Les Muffatti (label : Ramée)

Annonces de concerts

Mardi 2 avril au Théâtre des Champs-Elysées à 20h Renaud Capuçon (violon) et David Fray (piano) dans les Sonates pour violon de Bach

(violon) et (piano) dans les Sonates pour violon de Bach Mardi 2 et mercredi 3 avril à la Cathédrale Notre Dame de Paris à 20h la Passion selon Saint-Matthieu par la Maîtrise Notre-Dame de Paris dirigé par Jos Van Veldhoven

dirigé par Samedi 6 avril à la Chapelle Royale de Versailles, à 20h, La Passion selon Saint-Jean (seconde version de 1725) par La Chapelle Harmonique, sous la direction de Valentin Tournet.

Cabinet de curiosités