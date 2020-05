Le Bach du dimanche 31 mai 2020

Au programme de cette 123e émission : le volume 3 « Dans le style français » de l’intégrale de l’œuvre pour clavier par Benjamin Alard (nouveauté Harmonia Mundi) ; la fête de la Pentecôte avec la Cantate BWV 34 (Leipzig, années 1740) en compagnie de John Eliott Gardiner et de Nathalie Stutzmann

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach.

Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068

Ouverture

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction Frans Brüggen

Enregistré à Londres (Henry Wood Hall) en octobre 1994

Disque : Philips 4421151-2 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Ouverture pour clavecin en fa majeur BWV 820

Ouverture / Entrée

Benjamin Alard, clavecin

Volume 3 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi 90245759DI (2020)

Jean-Sébastien Bach

Ouverture pour clavecin en fa majeur BWV 820

Menuet et Trio / Bourrée / Gigue

Benjamin Alard, clavecin

Volume 3 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi 90245759DI (2020)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour clavecin en fa mineur BWV 823

Prélude / Sarabande en rondeau / Gigue

Benjamin Alard, clavecin

Volume 3 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi 90245759DI (2020)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour clavecin en mi bémol majeur BWV 819

Allemande / Courante / Sarabande / Bourrée / Menuets I & II

Benjamin Alard, clavecin

Volume 3 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi 90245759DI (2020)

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie pour orgue en sol majeur BWV 572

Benjamin Alard, orgue

Volume 3 de l’intégrale

Orgue historique Andreas Silbermann (1710) de l’Abbaye Saint-Etienne à Marmoutier (Bas-Rhin)

Disque : Harmonia Mundi 90245759DI (2020)

Jean-Sébastien Bach

Aria en fa majeur BWV 587

Benjamin Alard, orgue

Volume 3 de l’intégrale

Orgue historique Andreas Silbermann (1710) de l’Abbaye Saint-Etienne à Marmoutier (Bas-Rhin)

Disque : Harmonia Mundi 90245759DI (2020)

7h55 : Propos sur Bach : 33. Directeur du Collegium Musicum (à partir de 1729)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 164 « Ihr, die ihr euch von Christo nennet »

Air d’alto « Nur durch Lieb und durch Erbarmen »

Nathalie Stutzmann, contralto

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 134 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 77 « Du sollt Gott, deinen Herren, lieben »

Air d’alto « Ach, es bleibt in meiner Liebe »

Nathalie Stutzmann, contralto

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 134 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 33 « Allein zu dir Herr Jesu Christ »

Air d’alto « Wie furchtsam wankten meine Schritte »

Nathalie Stutzmann, contralto

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 134 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 68 « Also hatt Gott die Welt geliebt »

Choral introductif

Chœur Monteverdi

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 121 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 68 « Also hatt Gott die Welt geliebt »

Chœur final « Wer an ihn glaubet »

Chœur Monteverdi

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 121 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 172 « Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten ! »

Chœur introductif

Chœur Monteverdi

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 121 (2006)

8h55 : Propos sur Bach : 34. Voyages à Köthen, Dresde et Kassel

Nouveauté discographique :

Benjamin Alard : orgue et clavecin / Volume 3 «Dans le style français» de l’intégrale de l’œuvre de Bach pour clavier, paru sous le label Harmonia Mundi

Le Cabinet des curiosités :

«Mr Bach est au salon, restez à la maison» "Monsieur Bach joins you at home" Série vidéo depuis le 24 mars 2020, par Benjamin Alard, clavicorde (clavicorde Émile Jobin - 2019) d’après Christian Friederici (1773).