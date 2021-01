Le Bach du dimanche 31 janvier 2021

Pour fêter cette 150e émission : le volume 4 de l’intégrale de l’œuvre pour clavier par Benjamin Alard est arrivé (Harmonia Mundi) ! ; la découverte du CD « Bach / Piazzola » par Simone Rubino et La Chimera d’Eduardo Egüez (La Musica) ; la 2e partie de l’émission avec un invité : Raphaël Pichon !

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Jean-Sébastien BACH

Concerto en ré mineur BWV 974

(d’après le Concert pour hautbois en ré mineur de Marcello)

Premier mouvement

Benjamin Alard, clavecin

Clavecin historique Mattia de Gand (Rome, 1702) restauré par Graziano Bandini (Bologne 2016)

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM 902460.62 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Concerto en sol majeur BWV 980

(d’après le Concerto pour violon RV381 de Vivaldi)

Mouvement 2 : Largo

Benjamin Alard, clavecin

Clavecin historique Mattia de Gand (Rome, 1702) restauré par Graziano Bandini (Bologne

2016)

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM 902460.62 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Concerto en si mineur BWV 979

(d’après le Concert pour violon en ré mineur de Vivaldi ou de Torelli)

Allegro / Adagio / Allegro / Andante / Adagio / Allegro

Benjamin Alard, clavecin

Clavecin historique Mattia de Gand (Rome, 1702) restauré par Graziano Bandini (Bologne 2016)

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM 902460.62 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Toccata en ut majeur BWV 564

Toccata / Adagio / Fugue

Benjamin Alard, orgue

Orgue historique André Silbermann (1710) restauré par Quentin Blumenroeder (2010), Abbaye Saint-Etienne, Marmoutier (France)

Volume 4 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi HMM 902460.62 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 1 en sol mineur BWV 1001

Arrangement pour luth

Fugue

Eduardo Eguez, luth

Disque : MA Recordings M054A (2002)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon et orchestre en mi majeur BWV 1042

Arrangement pour vibraphone

Mouvement 2 : Adagio

Simone Rubino, vibraphone

Ensemble La Chimera

Direction : Eduardo Eguez

Disque : La Musica LM023D (2020)

Astor PIAZZOLLA

Fuga y misterio

Simone Rubino, vibraphone

Ensemble La Chimera

Direction : Eduardo Eguez

Disque : La Musica LM023D (2020)

7h55 : Propos sur Bach : M comme Motet

8h : La Cantate du jour : BWV 14

En compagnie de notre invité : Raphaël Pichon

Jean-Sébastien BACH

Motet « Singet dem Herrn einneues Lied » BWV 225

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Disque : Harmonia Mundi HMC 902657 (2020)

Jean-Sébastien BACH / Johann KUHNAU

Motet « Der Gerechtekommtum »

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Enregistrement de 2007

Disque : Alpha 130 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 244a « Klagt Kinder klagt es aller Welt »

Choeur introductif (1ère partie)

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Disque : Harmonia Mundi HMC 902211 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Missa brevis en la majeur BWV 234

« Qui tollis peccata mundi »

Eugénie Warnier, soprano

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Enregistrement de 2007

Disque : Alpha 130 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Messe brève en fa majeur BWV 233

Gloria

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Enregistrement de 2009

Disque : Alpha 170 (2010)

Benjamin Alard, le Volume 4 de son intégrale des œuvres pour clavier de Jean-Sébastien Bach (nouveauté Harminia Mundi, 15 janvier 2021)

Bach / Piazzola : « Fuga y mysterio » par La Chimera sous la direction d’Eduardo Egüez avec le percussionniste Simone Rubino (nouveauté label La Musica)

La Messe en si mineur de Bach par l’ensemble Pygmalion, sous la direction de Raphaël Pichon (janvier 2020) :