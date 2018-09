Le Bach du dimanche 30 septembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Georg-Friedrich Telemann / TWV 1 : 1328

Cantate BWV 219 « Siehe, es hat überwunden der Löwe”

Fête de la saint-Michel

1. Choeur « Siehe, es hat überwunden der Löwe»

2. Air de basse «Gott stürtz den Hochmut »

3. Récitatif de soprano «Mensch willt du nicht dein Heil »

4. Air de haute-contre « Wenn in meinen letzten Zügen »

5. Choral « Lass deine Kirch’ und unser Land »

Philipp Langshaw, basse

Johanna Koslowsky, soprano

Kai Wessel, haute-contre

Ensemble Steintor Barock de Breme, Wolfgang Helbich (dir.)

Disque : CPO 999139-2 (1992)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 130 « Herr Gott dich loben alle wir »

Chœur d’introduction

Chœur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : SDG 124 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 19 « Es erhub sich ein Streit »

Chœur d’introduction

Chœur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : SDG 124 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 149 « Man sieget mit Freuden vom Sieg »

Chœur d’introduction

Chœur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : SDG 124 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en fa mineur pour clavier BWV 1056

Version pour violon en sol mineur

Allegro / Largo / Presto

Dmitry Sinkovsky, violon

La Voce strumentale, Dmitry Sinkovsky (dir.)

Disque : Naïve classique OP30567 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 156 « Ich steh mit einem Fuss im Grabe »

Sinfonia introductive

Stefanie Haegele, hautbois d’amour

Orchestre de la Fondation Jean-Sébastien Bach de Saint-Gall, Rudolf Lutz (dir.)

Disque : J.S. Bach-Stiftung B666

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Fugue en ré mineur BWV 565

André Isoir, orgue

Orgue Grenzing de Saint-Cyprien-en-Périgord

Enregistrement de 1993

Disque : La Dolce Volta (2018)

Dietrich Buxtehude

Toccata en ré mineur BuxWV 155

Hauke Ramm, orgue

Orgue historique Erasmus Bielfeldt de l’église Saint-Wilhadi à Stade (Allemagne du nord)

Disque : Rondeau ROP 6059 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue n° 1 en ut majeur BWV 846

Clavier bien tempéré (livre I)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Prélude n°3 en ut# majeur BWV 848

Clavier bien tempéré (livre I)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Prélude n°4 en ut # mineur BWV 873

Clavier bien tempéré (livre II)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Prélude n° 7 en Mi bémol majeur BWV 852

Clavier bien tempéré (livre I)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Prélude n° 24 en si mineur BWV 869

Clavier bien tempéré (livre I)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Fugue n° 3 en do# majeur BWV 848

Clavier bien tempéré (livre I)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Fugue n° 11 en fa majeur BWV 880

Clavier bien tempéré (livre II)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Fugue n° 10 en mi mineur BWV 855

Clavier bien tempéré (livre I)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Fugue n° 22 en si bémol mineur BWV 867

Clavier bien tempéré (livre I)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Fugue n° 4 en do # mineur BWV 873

Clavier bien tempéré (livre II)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue n° 1 en ut majeur BWV 870

Clavier bien tempéré (livre II)

Cédric Pescia, piano

Disque : La Dolce Volta LDV 38.1 (2018)

Nouveauté discographique

Le coffret de Cédric Pescia (piano) : Les deux livres du Clavier bien tempéré (Label : La Dolce Volta).

Cabinet des curiosités

