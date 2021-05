Le Bach du dimanche 30 mai 2021

Au programme de cette 167e émission : à l’occasion de La Folle Journée de Nantes dédiée à Bach et Mozart, on écoute deux monuments : en 1ère heure, la Messe en ut mineur K 427 de Mozart par William Christie (Erato, 1999) et en 2e heure, la Messe en si mineur BWV 232 de Bach par John Eliot Gardiner.

