Le Bach du dimanche 30 janvier 2022

Au programme de cette 193e émission : une heure avec la gambiste Lucile Boulanger invitée en studio pour présenter son double album « Solo Bach-Abel » (nouveauté Alpha, 28 janvier) ; la découverte du flûtiste à bec allemand Carsten Eckert ; et un zoom sur les Cantates de Wilhelm Friedemann Bach !

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure, avec la gambiste Lucile Boulanger, invitée de l'émission

Carl Friedrich ABEL

Adagio en ré mineur WK 209

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : ALPHA 783 (2022)

Carl Friedrich ABEL

Allegro en ré mineur WK 207

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : ALPHA 783 (2022)

Carl Friedrich ABEL

Fugue en ré majeur WK 196

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : ALPHA 783 (2022)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 2 en la mineur BWV 1003

Mouvement 1 : Grave

Amandine Beyer, violon

Disque : ZigZag Territoires ZZT 110902 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour clavecin en ré mineur BWV 964

Mouvement 1 : Adagio

Benjamin Alard, clavecin

Disque : Editions Hortus HORTUS 050 (2007)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en la mineur [construction]

Grave pour clavecin ou violon BWV 964 / 1003

(Transcription pour basse de viole de Lucile Boulanger)

Lucile Boulanger, basse de viole

Disque : ALPHA 783 (2022)

Jean-Sébastien BACH

Fugue pour luth en sol mineur BWV 1000

Hopkinson Smith, luth

Disque : Astrée E 7721 (1987)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n° 1 en sol mineur BWV 1001

Mouvement 2 : Fuga. Allegro

Amandine Beyer, violon

Disque : ZigZag Territoires ZZT 110902 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en la mineur [construction]

Fugue pour luth ou violon BWV 1000 / 1001

(Transcription pour viole de Lucile Boulanger)

Lucile Boulanger, basse de viole

Disque : ALPHA 783 (2022)

Carl Friedrich ABEL

[Arpeggio] en ré mineur WK 205

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : ALPHA 783 (2022)

Jean-Sébastien BACH

Clavier bien tempéré (livre 1)

Prélude en ut majeur BWV 846

(transcription en ré majeur pour viole de gambe de Lucile Boulanger)

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : ALPHA 783 (2022)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour flûte seule en la mineur BWV 1013

(transcription en sol mineur pour la viole de gambe de Lucile Boulanger)

Bourrée anglaise

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : ALPHA 783 (2022)

7h55 : Bach avec Mention : 21. Une « Fugue à la Gigue » orchestrée par Gustav Holst (1929)

8h : La Cantate du jour : BWV 69 « Lobe den Herrn, meine Seele » (II)

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Aria des Variations Goldberg BWV 988

Carsten Eckert, flûte de quarte

Alexandra Koreneva, clavecin

Disque : Olive Music KTC 1922 (2021)

Johann Gottlieb GOLDBERG

Sonate en trio en ut majeur BWV 1037

(arrangement en mi bémol majeur pour flûte à bec alto et clavecin)

Mouvement 1 : Adagio

Carsten Eckert, flûte à bec alto

Alexandra Koreneva, clavecin

Disque : Olive Music KTC 1922 (2021)

Wilhelm Friedemann BACH

Sonate pour flûte de voix et basse continue en mi mineur BR B 17

Siciliano et Vivace

Carsten Eckert, flûte de voix

Alexandra Koreneva, clavecin

Disque : Olive Music KTC 1922 (2021)

Wilhelm Friedemann BACH

Cantate Fk 76 BR F 20 « Wohl dem der den Herrn fürchtet »

N° 2 Duo soprano et alto « Gottes süsse Seelenlehre »

Dorothee Mields, soprano

Gerhild Romberger, contralto

Chœur Bach de Mayence

L’Arpa Festante

Direction Otto Ralf

Disque : Carus 83.362 (2010)

Wilhelm Friedemann BACH

Cantate Fk 75 BR F 11 « Gott fähret auf mit Jauchzen »

N° 1 Choeur introductif

N° 4 Air de basse « Erschallet ihr Klüffe »

Klaus Mertens, basse

Chœur Bach de Mayence

L’Arpa Festante

Direction Otto Ralf

Disque : Carus 83.362 (2010)

Wilhelm Friedemann BACH

Cantate Fk 93 BR F 3 « Ach dass du den Himmel zerrissest »

Choeur introductif avec solos

Dorothee Mields, soprano

Gerhild Romberger, contralto

Georg Poplutz, tenor

Klaus Mertens, basse

Chœur Bach de Mayence

L’Arpa Festante

Direction Otto Ralf

Disque : Carus 83.362 (2010)

Nouveautés discographiques :

« Solo Bach-Ebel », double album de Lucile Boulanger (viole de gambe), une nouveauté label Alpha (sortie le 28 janvier 2022)

Le flûtiste à bec Carsten Eckert et la claveciniste Alexandra Koreneva, ont enregistré les Sonates pour flûte et clavecin de Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Johann Gottlieb Goldberg, Georg Philipp Telemann. Une nouveauté du label Olive Music (2021).

Agenda des concerts :

Dimanche 30 Janvier, à 11h : « Bach & Breakfast » à la salle Cortot, par le centre de musique de chambre de Paris sous la direction musicale de Jérôme Pernoo : le public est invité à chanter le choral de la Cantate BWV 23 (« Toi Dieu véritable et fils de David » ) après une répétition en format karaoké coaché par le chef de chant Ariel Alonso avec le Chœur Altitue.

Dimanche 30 janvier, à 11h, au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, le pianiste Fazil Say interprète les " Variations Goldberg " de Bach.

Concert gratuit et ouvert à tous, le 30 janvier de 17h à 17h45 pour sauver l’orgue de Saint-Eustache, par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard et Thomas Ospital. Les deux organistes titulaires, présenteront en musique au public toutes les possibilités de l’orgue de l’Eglise de Saint-Eustache ; leur projet de rénovation et la campagne de parrainage des tuyaux pour le financer.

Devenez le Parrain d'un des 8000 tuyaux !

Le vendredi 4 février 2022 à 20 h à Metz, la claveciniste Anne-Catherine Bucher interprètera les " Variations Goldberg " de Bach à l’Espace Europa de Montigny-lès-Metz

Samedi 5 février 2022 à 20h, dans le cadre du festival Bach Suites in Primetime au centre Amuz d’Anvers (Belgique), l’Ensemble Les Masques, sous la direction d’Olivier Fortin, interprèteront les Ouvertures-Suites de Bach, avec Jasu Moisio (hautbois solo) et Sophie Gent (violon solo).

Annonces des concerts de Lucile Boulanger :

* 7 février à 20h30 au Théâtre du Musée Grévin (Paris)

* 26 février à 16h à l’Alliance française (Paris) dans le Live en public de l'émission Générations France Musique de Clément Rochefort, en direct sur France-Musique.

* 27 mars à la Maison de la Radio et de la Musique (Paris) à l’occasion d’une grande journée consacrée à la viole de gambe, récital à 15h30 de Lucile Boulanger à l’auditorium de Radio France avec Abel, Bach, Gérard Pesson et une création de Claire Mélanie Sinnhuber.

Cabinet de Curiosités :

Lucile Boulanger en concert au Printemps baroque de Spa en mai 2021 :