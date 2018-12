Le Bach du dimanche 30 décembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

BWV 190 « Singet dem Herrn ein neues Lied » émission La Cantate BWV 190 « Singet dem Herrn ein neues Lied »

Jean-Sébastien Bach

Concert pour clavecin en la majeur BWV 1055

Transcription pour hautbois d’amour

1. Allegro

2. Larghetto

3. Allegro ma non troppo

Xenia Löffler, hautbois d’amour

Collegium 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Accent ACC24347 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 153 « Schau, lieber Gott, wie mein Feind »

1. Choral « Schau, lieber Gott, wie meine Feind »

2. Récitatif du contre-ténor « Mein liebster Gott, ach lass dichs doch erbarmen »

3. Air de basse « Fürchte dich nicht”

4. Récitatif de ténor « Du spricht zwar, lieber Gott”

5. Choral « Und ob gleich alle Teufel”

6. Air de ténor « Stürmt nur, stürmt, ihr Trübsalswetter”

7. Récitatif de basse « Getrost! Mein Herz”

8. Air de contre-ténor « Soll ich meinen Lebenslauf”

9. Choral « Drum will ich, weil ich lebe noch”

Dorothee Mields, soprano

Terry Wey, contre-ténor

Charles Daniels, ténor

Harry van der Kamp, basse

Pieter-Jan Belder, clavecin

Gesualdo Consort Amsterdam

Musica Amphion, Pieter-Jan Belder (dir.)

Disque : Etcetera Records (2013)

Le propos

Propos sur Bach de Heitor Villa-Lobos (1952) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Heitor Villa-Lobos (1952)

Programmation musicale de la deuxième heure

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras n° 5

Aria pour soprano et huit violoncelles

Maria Bayo, soprano

Orchestre National de Lyon, Emmanuel Krivine (dir.)

Disque : Erato 0630-10704-2 (1997)

Heitor Villa-Lobos

Bacchianas Brasileiras n° 5 : Aria

Adaptation jazz

Wayne Shorter, saxophone

Charles Curtis, violoncelle

John Patitucci, contrebasse

Alex Acuna, percussion

Disque : VERVE 543558-2 (2003)

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras n° 5 : Aria

Karrin Allyson, voix

Gil Goldstein, accordéon

Danny Embrey et Rod Fleeman, guitares

Disque : COCORD Jazz Records (1999)

Heitor VIilla-Lobos / Lalo Schifrin

Bachianas Brasileiras n° 5 : Aria

Markus Stockhausen, trompette

WDR Big Band, Lalo Schifrin (dir.)

Album : Gillespiana / live à Cologne en 1996

Disque : Aleph 002 (1998)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 183 « Sie werden euch in den Bann tun »

Air de ténor « Ich fürchte dich nicht des Todes Schrecken »

Emiliano Gonzalez-Toro, ténor

Ophélie Gaillard, violoncelle

Pulcinella, Ophélie Gaillard (dir.)

Disque : Aparte AP045 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 114 « Ach lieben Christen seid getrost »

Air de ténor « Wo wird in diesem Jammertale »

Reinoud van Mechelen, ténor

Anna Besson, flûte traversière

A Nocte Temporis

Disque : Alpha 117976 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air d’alto « Erbarme dich mein Gott »

Daniel Taylor, contre-ténor

Theater of early Music, Daniel Taylor

Disque : RCA 88697290312 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Erbarme dich

Matt Herskowitz Trio

Philippe Quint, violon

Matt Herskowitz, piano

Mat Fieldes, basse

David Rozenblatt, percussion

Disque : Avanti jazz 54114706105 (2015)

Nouveauté discographique

Bach du Collegium 1704 de Vaclav Luks avec la hautboïste allemande Xenia Löffler (label : Accent)

