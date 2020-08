Le Bach du dimanche 30 août 2020

La saison 4 s’ouvre avec la nouveauté discographique de la rentrée 2020 : les Variations Goldberg par Lang Lang (Deutsche Grammophon, sortie le 4 sept.), Paul Agnew, Oscar Peterson, Alexandre Kantorow, Jean-Charles Ablitzer et une nouvelle série de « Propos sur Bach » : un Abécédaire musical !

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

" Beyond Bach "

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Gloria in excelsis deo BWV 191

« Gloria » (chœur introductif)

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : CHAL CC72188 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Gloria in excelsis deo BWV 191

Duo « Gloria patri » et Chœur conclusif « Sicut erat »

Caroline Stam, soprano

Paul Agnew, ténor

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam

Direction Ton Koopman

Disque : CHAL CC72188 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 183 « Sie werden euch in den Bann tun »

Air de ténor « Ich furchte nicht »

Paul Agnew, ténor

Solistes baroques anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 144 (2008)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue

Contrepoint III

Adaptation pour violon, viole de gambe et accordéon

Alice Piérot, violon baroque

Marianne Muller, viole de gambe

Vincent Lhermet, accordéon

Captation France-Musique (studio 119) : Jean-Michel Bernot et Julie Garraud (prise de son), Céline Parfenoff (réalisation)

Production : Festival France-Musique, Saskia Deville (30 juillet 2020)

Jean-Sébastien BACH

Choral « Nun komm, der Heiden Heiland » BWV 659

Jean-Charles Ablitzer, orgue

Orgue Marc Garnier (1984) du Temple Saint-Jean de Belfort

Captation France-Musique (26 juin 2020) : Michel Gacic et Valentin Azan-Zielinski (prise de son), Jean-Claude Mullet (réalisation)

Production : Le Pays des orgues, Benjamin François (2 août 2020)

Dietrich BUXTEHUDE

Passacaglia BuxWV 161

Jean-Charles Ablitzer, orgue

Orgue Marc Garnier (1984) du Temple Saint-Jean de Belfort

Captation France-Musique (26 juin 2020) : Michel Gacic et Valentin Azan-Zielinski (prise de son), Jean-Claude Mullet (réalisation)

Production : Le Pays des orgues, Benjamin François (2 août 2020)

Oscar PETERSON

« Salute to Bach »

Oscar Peterson, piano

Ray Brown, contrebasse

Ed Thigpen, batterie

Enregistrement de concert à la Philharmonie de Berlin (2 juillet 1985)

7h55 : Propos sur Bach : Lettre A comme Aria

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Aria (Version studio)

Lang Lang, piano

Disque : Deutsche Grammophon (2020)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations n° 16 à 20 (Version studio)

Lang Lang, piano

Disque : Deutsche Grammophon (2020)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations n° 25 + 26 (Version de concert)

Lang Lang, piano

Disque : Deutsche Grammophon (2020)

José SEREBRIER

Variations symphoniques pour piano et orchestre sur B.A.C.H.

Mouvement 1 : Allegro

Alexandre Kantorow, piano

Orchestre symphonique National de la RTE

Direction José Serebrier

Disque : BIS 2423 (2019)

Nouveauté discographique :

Vendredi 4 septembre : Sortie du CD Variations Goldberg de Bach par Lang Lang en 2 versions (une version studio et une version en concert)

Nouveauté Deutsche Grammophon / Partenariat France Musique

A lire : L'article de Joshua Barone paru dans The New York Times (21 août 2020)

Flashback sur les Festivals de l’été 2020 :

Festival de l’Académie Bach (Arques-la-Bataille, Normandie) :

Festival de musique ancienne en Normandie du 17 au 25 août (Jean-Paul Combet, directeur artistique)

Samedi 21 août, Eglise d’Arques, Pierre Hantaï (clavecin) : récital

Dimanche 22 août : Motets et pièces d’orgues par l’ensemble Vox Luminis (Lionel Meunier, dir.) et Bart Jacobs à l’orgue

Mercredi 25 août : récital de la violoniste Hélène Schmitt

Festival Bach en Combrailles (Auvergne) :

Week-end des 15 et 16 août avec Jean-Luc Ho, Adam Laloum, Elena Andreyev…

Festival Dans les Jardins de William Christie (22-29 août, Vendée) :

Cantates de jeunesse (Cantates BWV 106, 150, 4) dirigées par Paul Agnew (les 24 et 26 août).

Festival Variations de Ville à Annecy (du 27 au 30 août) :

Samedi 29 août à 16h : "Bachmania", Basha Slavinska & Jean-Baptiste Baudin, accordéons.

Bach, Concerto n°1 en ré m (transcription pour 2 accordéons)

Bach, Toccata et Fugue, Chaconne

Bach, Concerto n°3 en sol m (transcription pour 2 accordéons)

Cabinet des curiosités :

Oscar Peterson Trio “Salute to Bach”

Captation en concert à la Philharmonie de Berlin (2 juillet 1985)

Les " Variations Goldberg " de Bach par Lang Lang sur orgue, en visite à Arnstadt