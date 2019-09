Le Bach du dimanche 29 septembre 2019

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 136 « Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz »

Duo ténor et basse « Uns treffen zwar der Sünden Flecken »

Johannes Kaleschke, ténor

Akkehard Abele, basse

Orchestre de la Fondation JS Bach de Saint-Gall,

Direction Rudolf Lutz

Disque : J.S. Bach-Stiftung B669 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 59 « Wer mich liebet, der wird mein Wort halten »

Duo soprano et basse « Wer mich liebet, der wird mein Wort halten »

Joanne Lunn, soprano

Ekkehard Abele, basse

Orchestre de la Fondation JS Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Disque : J.S. Bach-Stiftung B669 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 51 « Jachzet Gott in allen Landen »

1. Air de soprano « Jachzet Gott in allen Landen »

2. Récitatif de soprano « Wir beten zu dem Tempel an »

3. Air de soprano « Höchster mache deine Güte »

4. Choral « Sei Lob und Preis mit Ehren »

5. Air de soprano « Alleluia »

Sibylla Rubens, soprano

Choeur et orchestre de la Fondation JS Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Disque : J.S. Bach-Stiftung B669 (2019)

Hommage à la pianiste russo-allemandeDina Ugoskaja:

Jean-Sébastien Bach

Invention n° 9 en fa mineur BWV 780

Dina Ugorskaja, piano

Disque : Cavi Music CAVI 8553344D (2015)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en si bémol majeur BWV 890

Clavier bien tempéré (Livre II)

Dina Ugorskaja, piano

Disque : AVI-MUSIC 8553353 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Fugue en si mineur BWV 893

Clavier Bien tempéré (Livre II)

Dina Ugorskaja, piano

Disque : AVI-MUSIC 8553353 (2016)

Reprise de la programmation :

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg

Canon all’unissono

United Instruments of Lucilin

Disque : Fuga Libera FUG 533 (2007)

Jean-Sébastien Bach / Garth Knox

Goldberg’s ghost

Garth Knox, viole d’amour

Guy Frisch & Serge Kettenmeyer, marimba

United Instruments of Lucilin

Disque : Fuga Libera FUG 533 (2007)

7h55 : Propos sur Bach : 5. L’adolescence à Ohrdruf (1695-1700)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 149 « Man singet mit Freuden vom Sieg »

Choeur introductif

Gaechinger Cantorey de Stuttgart

Direction Hans Christoph Rademann

Disque : Accentus Music ACC 30466 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël (6e partie) BWV 248

Chœur introductif « Herr wenn die stolzen Feinde schnauben »

Gaechinger Cantorey de Stuttgart

Direction Hans Christoph Rademann

Disque : Carus 83312 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 126 « Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort »

Choeur introductif

Gaechinger Cantorey de Stuttgart

Direction Hans Christoph Rademann

Disque : Carus (2017)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Osanna

Gaechinger Cantorey de Stuttgart

Freiburger barockorchester

Direction Hans Christoph Rademann

Disque : Carus (2015)

Jean-Sébastien Bach

Aria des Variations Goldberg

Sebastian Gramss, basse

Lömsch Lehmann, saxophone tenor

Nils Wogram, trombone

Frank Wingold, guitare

Dirk Peter Kölsch, batterie

Underkarl (Jazz band)

Disque : ENJA (2007)

Jon Lord / Eberhard Schoener

« Continuo on B.A.C.H »

Ray Fenwick, guitare

Glenn Hughes, basse

Tony Ashton, clavier

Pete York, batterie et percussion

George Morrison, trompette solo

Jon Lord, piano, orgue et synthétiseur

Orchestre de chambre de l’Opéra de Munich,

Direction Eberhard Schoener

En concert à Münich, le 1er juin 1974

Album : "Windows" / Disque : EMI (1974)

(= voir la rubrique Le cabinet des curiosités)

Nouveautés discographiques :

le Volume 27 de l’Intégrale des cantates de Bach, par la Bach-Stiftung de Saint-Gall (Suisse), sous la direction de Rudolf Lutz

(Cantates BWV 136, BWV 59 et BWV 51)

Annonces concerts :

Récital de Brice Pauset, compositeur en résidence à l’Opéra de Dijon, le vendredi 4 octobre, à 20h :

« Bach méconnu #6 » (cycle entamé en 2016), grand salon de l’auditorium.

Ouverture de la série des Concerts du Dimanche Matin duThéâtre des Champs-Elysées, dimanche 6 octobre, à 11h :

avec le Concerto Köln sous la direction de Jesús Merino, dans un programme Bach et Geminiani.

Récital de Bernard Foccroulle, dans le cadre duFestival musical du Hainautle dimanche 6 octobre à Ste Waudru à Mons (Belgique), à 18h :

dans un programme Frescobaldi, Böhm, Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Brahms et Liszt.

Dans le cadre duFestival de Royaumont, dimanche 6 octobre, à 15h :

« Immortal Bach », avec Thomas Lacôte et Hampus Lindwall, orgue et 200 choristes d’Ile de France.

Programme : Œuvres de Bach, Raphaël Cendo, Thomas Lacôte et César Franck

(France Musique est partenaire duFestival de Royaumont)

Le cabinet des curiosités :

" Continuo On B.A.C.H. " revisité par Jon Lord, avec le Munich Chamber Orchestra sous la direction de Eberhard Schoener, en Juin 1974.