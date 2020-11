Le Bach du dimanche 29 novembre 2020

Au programme de cette 141e émission : le Volume 7 de l’intégrale des œuvres d’orgue par Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent (Chanteloup-Musique) ; les Sonates pour flûte et clavecin par Leonard Scheib et Anne-Catherine Bucher (Etcetera) et la Cantate BWV 61 « Nun komm der heiden Heiland » pour l’Avent

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour flûte traversière et clavecin obligé en si mineur BWV 1030

Mouvement 1 : Andante

Leonard Schelb, flûte traversière

Anne-Catherine Bucher, clavecin

Disque : ETCETERA KTC 1695 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour flûte traversière et clavecin obligé en sol mineur BWV 1020

Allegro / Adagio / Allegro

Leonard Schelb, flûte traversière

Anne-Catherine Bucher, clavecin

Disque : ETCETERA KTC 1695 (2020)

Johann Gottlieb GOLDBERG

Cantate « Durch die herzlichebarmherzigkeit »

1.Choeur « Durch die herzlicheBarmherzigkeitunsersGottes »

2.Air de soprano « Dunkle Wolken weichtverschwindet »

3.Récitatif de tenor « O froherHoffnungsblick »

4.Chœur « Dass er erscheinedenen »

5.Arioso d’alto « Da Adam in der Sünder Orden mitseinenspätenKindern trat »

6.Récitatif de baryton « EinhellesLicht »

7.Chœur« Und richteunsreFüsse»

8.Récitatif de soprano « So folgedenn O WeltdemLichte »

9.Choral « Johannes gingvor Jesu her » 1’03

Sophie Karthäuser, soprano

Marianne Vliegen, alto

Stephan van Dyck, tenor

Lieven Termont, basse

Ensemble Ex Tempore

Direction : Florian Heyerick

Disque : Ricercar RIC 317 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004

Allemande

Fabrice Ferez, hautbois

Disque : Gallo CD-1629 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004

Gigue

Fabrice Ferez, hautbois

Disque : Gallo CD-1629 (2020)

Georg Philipp TELEMANNFantaisie n° 8 en mi mineur TWV 40 :9

Largo / Spirituoso / Allegro

Fabrice Ferez, hautbois

Disque : Gallo CD-1629 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : H comme Hautbois

8h : La Cantate du jour : BWV 61

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Choral « Nun komm der heiden Heiland » BWV 658

Arrangement pour alto et luth

Nils Mönkemeyer, alto

Andreas Arend, luth

Disque : Sony 88985497332 (2018)

Georg BÖHM

Cantate « Nun komm der heiden Heiland »

1.Sonata (instrumental)

2.Verset 1 « Nun komm der heiden Heiland »

3.Verset 2 « Nicht von Mannsblut »

4.Verset 3 « Der JungfrauenLeib »

5.Verset 4 « Er gingaus der Kammer sein »

6.Sonata (instrumental)

7.Verset 5 « Sein Lauf kamvom Vater her »

8.Verset 6 « Der du bistdem Vater gleich »

9.Verset 7 « Dein Knippen glänzt hell und klar »

10.Verset 8 « Lob sei Gott »

11.Conclusion : Amen

IrmelaBrunger, soprano

Inga Schneider, soprano

Beat Duddeck, alto

Jorn Lindemann, ténor

Markus Flaig, basse

Capella sancti Georgi

Musica Alta Ripa

Direction : Ralf Popken

Disque : Sony 88697405442 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Choral pour orgue BWV 659

« Nun komm der heiden Heiland »

Adaptation de Ward Swingle

Swingle Singers

Disque : Philips 542553-2 (1968)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et fugue pour orgue en fa majeur BWV 556

Eric Lebrun, orgue

Orgue Gerhard Grenzing de l’abbatiale de Saint-Cyprien en Périgord

Volume 7 de l’intégrale

Disque : Chanteloup Musique CMDB07 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Pastorale pour orgue en fa majeur BWV 590

Mouvement 4 : Gigue

Marie-Ange Leurent, orgue

Orgue Gerhard Grenzing de l’abbatiale de Saint-Cyprien en Périgord

Volume 7 de l’intégrale

Disque : Chanteloup Musique CMDB07 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Toccata et fugue en ré mineur pour orgue BWV 565

Eric Lebrun, orgue

Orgue Gerhard Grenzing de l’abbatiale de Saint-Cyprien en Périgord

Volume 7 de l’intégrale

Disque : Chanteloup Musique CMDB07 (2020)

Nouveautés discographiques :

« Toucher Bach », Sonates pour flûte et clavecin obligé, Leonard Scheib (flûte) et Anne-Catherien Bucher (clavecin) nouveauté label Etcetera.

, © Etcetera

Volume 7 de l’intégrale des œuvres d’orgue par Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent, avec la Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 et la Passacaille et fugue en ut mineur BWV 582, sur l’orgue Gerhard Grenzing de l’abbatiale de Saint-Cyprien en Périgord, nouveauté du label Chanteloup-Musique.

, © Chanteloup-Musique

Annonce de concerts :

Week-end inédit « 3 B »

Bach, Beethoven et Brahms s'invitent chez vous les 28 et 29 novembre 2020 ; week-end musical 100% en ligne, inédit et gratuit. Dès le 28 novembre à partir de 10h00, connectez-vous sur le site www.marsenbaroque.com pour apprécier le temps d'un week-end : 3 concerts filmés inédits des 3 « B » Bach, Beethoven et 3 moments privilégiés de rencontres et d'échanges avec les artistes, comme s'ils étaient chez vous !

Concert filmé inédit - en ligne et gratuit / B, comme bienvenue ou :Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Sonates pour violon et clavecin

Evadez-vous sur www.marsenbaroque.com en vous imaginant à Köthen dans le salon du jeune Prince Léopold, où Bach composa ses six Sonates tout-à-fait nouvelles, pour violon et clavecin obligé. Aujourd'hui considérées comme un sommet absolu de la musique de chambre, trois d'entre elles sont ici interprétées par la violoniste Florence Malgoire et le claveciniste Jean-Marc Aymes / Programme : Sonates pour violon et clavecin BWV 1015, BWV 1016, BWV 1018

Sonate pour violon et basse continue BWV 1021

Florence Malgoire, violon

Sylvie Moquet, viole de gambe

Jean-Marc Aymes, clavecin

Cabinet des Curiosités :

Prélude de la Suite anglaise en sol mineur BWV 808 à l’Orgue de barbarie Odin