Le Bach du dimanche 29 mars 2020

Au programme de l'émission de ce 29 mars : des bourrasques automnales avec James Gilchrist et Georg Nigl (ténors), Peter Kooy et Christian Immler (basses) ; le nouvel album « Bach up » du pianiste de jazz Dimitri Naïditch (label Dinaï) et une introduction à Leonardo Garcia-Alarcon dans Bach !

Fontaine de Neptune, Château de Schönbrunn, Vienne (détail) © Wikimedia Commons, © Yelkrokoyade