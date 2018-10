Le Bach du dimanche 28 octobre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Georg Friedrich Haendel

Imeneo HWV 41

Air de Tirinto « Sorge nell’alma mia » (acte II scène 3)

Max Emanuel Cencic, contre-ténor

I Barocchisti, Diego Fasolis (dir.)

Disque : Virgin Classics 5099969457401 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Jean BWV 245

Air de soprano : « Zerfliesse mein Herze »

Max Emanuel Cencic, soprano garçon

Kazuhiro Yamawaki, piano

Enregistrement de 1992

Disque : Erato 0190295904722 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Toccata en mi mineur BWV 914

Andreas Staier, clavecin

Disque : Harmonia Mundi HMC 901960 (2008)

Jan Dismas Zelenka

Lamentations du Prophète Jérémie ZWV 53

Lamentation n° 1 pour le jeudi saint

Marian Krejcik, basse

Collegium 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Accent ACC 24259 (2012)

Jan Dismas Zelenka

Missa Divi Xaverii ZWV 12

Kyrie eleison : duo soprano, contralto et chœur

Hana Blazikova, sorpano

Kamila Mazalova, contralto

Collegium Vocale 1704

Collegium 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Accent ACC24301 (2015)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°1 Récitatif « Ich bin mir vergnügt »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°2 Air « Ruhig und in sich zufrieden »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°3 Récitatif « Ihr Seelen die ihr ausser euch »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°4 Air « Die Schätzbarkeit der weiten Erden »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°5 Récitatif « Schwer ist es zwar viel Eitles zu besitzen »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°6 Air « Meine Seele sei vergnügt »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°7 Récitatif et Arioso « Ein edler Mensch ist Perlenmuscheln gleich »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 204 « Ich bin mir vergnügt. Von der Vergnügsamkeit »

N°8 Air « Himmlische Vergnügsamkeit »

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Volume 10 de l’intégrale des Cantates profanes

Disque : BIS2351 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 84 « Ich bin vergnügt mit meinem Glücke »

1. Air « Ich bin vergnügt mit meinem Glücke » 6’19

2. Récitatif « Gott ist mir ja nichts schuldig » 1’28

3. Air « Ich esse mit Freuden mein weniges Brot” 4’17

4. Récitatif “Im Schweisse meines Angesichts » 1’00

5. Choral « Ich leb indes in dir vergnüget” 1’27

Carolyn Sampson, soprano

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS1691 (2008)

Nouveauté discographique

Dernier volume de l'intégrale des cantates profanes de Bach par le Bach Collegium du Japon sous la direction de Masaaki Suzuki.

Annonce de concert

Du 02 au 25 novembre 2018 ce tiendra la 21e édition du Festival Bach de Lausanne pour en savoir plus sur le festival et sur sa programmation cliquez ici !

Cabinet des curiosités

La Passion selon Saint Jean BWV 245 de Bach par le Bach Collegium Japan dirigé par Masaaki Suzuki.