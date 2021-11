Le Bach du dimanche 28 novembre 2021

Au programme de cette 184e émission : on fête le premier dimanche de l’Avent avec la Cantate BWV 62 : « Nun komm, der Heiden Heiland ! » (Leipzig, 1724) et un très bel événement : la parution des Variations Goldberg de David Fray (nouveauté du label Erato, sortie le 26 novembre 2021).

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

, © .

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Aria

David Fray, piano

Disque : Erato 0190296606915 (2021)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations 1 à 9

David Fray, piano

Disque : Erato 0190296606915 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations 15

David Fray, piano

Disque : Erato 0190296606915 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations 15

Lang Lang, piano

Captation du concert donné en direct de l'auditorium le 26 novembre à Radio-France

(Vous pouvez réécouter le concert de Lang Lang via le lien en bas de cette page)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Variations 27, 28, 29, 30 et Aria da capo

David Fray, piano

Disque : Erato 0190296606915 (2021)

7h55 : Bach avec Mention : 12. Enesco et Menuhin en duo dans le Concerto en ré mineur BWV 1043 (1932)

À lire aussi AUDIO 5 min émission Bach avec mention 12. Enesco et Menuhin en duo dans le Concerto en ré mineur BWV 1043 (1932)

8h : La Cantate du jour : BWV 62 « Nun komm, der Heiden Heiland (II) »

À lire aussi AUDIO 30 min émission La Cantate Cantate BWV 62 : Nun komm der Heiden Heiland (II)

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Choral pour orgue « Nun komm der Heiden Heiland » BWV 659

Vincent Warnier, orgue

Grand orgue Alfred Kern de Masevaux (France, Haut-Rhin)

Disque : Intrada INTRA039 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Choral pour orgue « Nun komm der Heiden Heiland » BWV 659

(transcription pour cordes et basse continue)

Consort Capricornus de Bâle

Direction Peter Barczi

Disque : Christophorus 77447 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Choral pour orgue « Trio super Nun komm der Heiden Heiland » BWV 660

Vincent Warnier, orgue

Grand orgue Alfred Kern de Masevaux (France, Haut-Rhin)

Disque : Intrada INTRA039 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Choral pour orgue « Trio super Nun komm der Heiden Heiland » BWV 660

(Transcription pour trio de violes de gambe)

Cellini Consort

Disque : Ramée RAM 1911 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Choral pour orgue « Nun komm der Heiden Heiland » BWV 661

Vincent Warnier, orgue

Grand orgue Alfred Kern de Masevaux (France, Haut-Rhin)

Disque : Intrada INTRA039 (2008)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 36 « Schwingt freudig euch empor ! »

N° 1 Choeur « Schwingt freudig euch empor ! »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901605 (1997)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 36 « Schwingt freudig euch empor ! »

N° 2 Duo soprano et alto « Nun komm der Heiden Heiland »

Sibylla Rubens, soprano

Sarah Connolly, contralto

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901605 (1997)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 36 « Schwingt freudig euch empor ! »

N° 3 Air de ténor « Die Liebe zieht mit sanften Schritten »

Christoph Prégardien, tenor

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901605 (1997)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 36 « Schwingt freudig euch empor ! »

N° 4 Choral « Zwingt die Saiten in Cythara »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901605 (1997)

Nouveauté discographique :

Les " Variations Goldberg BWV 988 " de Bach, par le pianiste David Fray, une nouveauté du label Erato (sortie le vendredi 26 novembre)

, © .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Annonces de concerts :

Le 5 décembre à 17 h à l'église allemande (25 rue Blanche Paris 9ème)

Cantates 1,5, 6 de l'Oratorio de Noël de Bach

Choeur de chambre Les Temperamens Variations

Solistes: Jan Kobow et jeunes solistes allemands

Direction: Thibault Lam Quang

Cabinet de curiosités :

Kevin Olusola joue le Prélude de la " Première suite pour violoncelle en sol majeur " de Bach (Live Celloboxing Remix) :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies