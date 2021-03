Le Bach du dimanche 28 mars 2021

Au programme de cette 158e émission : la Passion selon Saint-Jean par Philippe Herreweghe (label PHI, 2020) ; la Cantate des Rameaux BWV 182 « Himmelskönig, sei willkommen » (Weimar, 1714) et le nouveau disque Bach du claveciniste italien Rinaldo Alessandrini (label Naïve, sortie le 19 mars).

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (1ère partie)

Chœur n° 1 « Herr unser Herrscher »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (1ère partie)

Air d’alto n° 7 « Von den Stricken meiner Sünden »

Damien Guillon, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (1ère partie)

Récitatif de l’Evangéliste et chœur n° 12 « Und Hannas sandte »

Air de ténor n° 13 « Ach mein Sinn »

Choral n° 14 « Petrus, der nicht denkt zurück »

Maximilian Schmitt, ténor (Evangéliste)

Robin Tritschler, ténor

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (2e partie)

Air de basse et chœur n° 24 « Eilt, ihr angefochtnen Seelen »

Peter Kooij, basse

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (2e partie)

Récitatif de l’Evangéliste, avec Jésus n° 29 « Und von Stund’ an »

Air d’alto n° 30 « Es ist Vollbracht »

Maximilian Schmitt, ténor (Evangéliste)

Kresimir Strazanac, basse (Jésus)

Damien Guillon, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (2e partie)

Récitatif de l’Evangéliste n° 33 « Und siehe da der Vorhang »

Arioso de ténor n° 34 « Mein Herz, indem di gange Welt »

Air de soprano n° 35 « Zerfliesse mein Herze »

Maximilian Schmitt, ténor (Evangéliste)

Robin Tritschler, ténor

Dorothee Mields, soprano

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (2e partie)

Chœur n° 39 « Ruht wohl ihr heiligen Gebeine »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint-Jean BWV 245 (2e partie)

Choral n° 40 « Ach Herr lass dein lied Engelein »

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : PHI LPH031 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : « R comme Rhétorique »

8h : La Cantate du jour : BWV 182

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Choral BWV 639 « Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ »

Pierre Bardon, orgue

Orgues historiques Isnard (1772) de la basilique du Couvent Royal de Saint-Maximin (Var, France)

Disque : Syrius SYR 141436 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Choral BWV 610 « Jesu meine Freude »

Pierre Bardon, orgue

Orgues historiques Isnard (1772) de la basilique du Couvent Royal de Saint-Maximin (Var, France)

Disque : Syrius SYR 141436 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Invention n° 4 en ré mineur BWV 775

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : Naïve OP30581 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Prélude en la mineur BWV 931

Invention pour clavecin n° 13 en la mineur BWV 784

Sinfonia n° 13 en la mineur BWV 799

Prélude et fugue en la mineur BWV 865

(Clavier Bien tempéré, livre 1)

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : Naïve OP30581 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie pour clavecin en ut mineur BWV 906

Rinaldo Alessandrini, clavecin

Disque : Naïve OP30581 (2021)

Annonce de concerts :

Le dernier « Bach & (no)Breakfast » de la saison du Centre de Musique de Chambre de Paris aura lieu ce dimanche 28 mars à 11h sur la plateforme RecitHall à défaut du traditionnel rendez-vous convivial et en public à la Salle Cortot autour d'un petit-déjeuner.

Avec Laurent Naouri, Jérôme Pernoo propose aux spectateurs connectés en direct depuis chez eux de suivre et de chanter la Cantate de Bach BVW 82, Ich Habe Genug (Je suis comblé) dans une version de chambre pour sextuor à cordes.

Réservations sur la plateforme RecitHall

Spectacle "Suite anglaise" de Bach, par Kaori Ito (danse) et Francesco Tristano (piano), en live stream gratuit à La Scala de Paris, ce dimanche 28 mars à 19h.

A suivre en direct sur la page Facebook de la Scala de Paris

Nouveautés discographiques :

Pièces pour clavier de Jean-Sébastien Bach, par le claveciniste italien Rinaldo Alessandrini, nouveauté du label Naïve (sortie le 19 mars 2021)

Cabinet des curiosités :

Documentaire sur Rinaldo Alessandrini à propos de Jean-Sébastien Bach

(Document Naïve)