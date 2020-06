Le Bach du dimanche 28 juin 2020

Dans cette 127e et dernière émission de la saison : une Playlist Bach à réécouter tout au long de l’été avec Hana Blazikova, Kati Debretzeni, Olivier Fortin, John Eliot Gardiner, Philippe Herrewghe, Angelika Kirchschlager, François Lazarevitch, Rudolf Lutz, Raphaël Pichon, Hans Christoph Rademann…

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond " paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale de l'émission :

Jean-Sébastien Bach

Motet « O Jesu Christ meins Lebens Licht » BWV 118

Ensemble Pygmalion

Direction Raphaël Pichon

Disque : Alpha 170 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 105 « Herr gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht »

Air de soprano « Wie zittern und wanken »

Hana Blazikova, soprano

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Outherre Phi LPH 006 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 39 « Brich dem Hungrigen dein Brot »

Choeur introductif

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin VC 7593202 (1993)

Jean-Sébastien Bach

Clavierübung (Livre III)

Choral « Jesus Christus unser Heiland » BWV 688

Johannes Lang, orgue

Disque : J-S Bach-Stiftung B535 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Clavier Bien Tempéré (Livre I)

Prélude en si mineur BWV 869

Christian Zacharias, piano

Disque : EMI Classics 5564892 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variations n° 13 et 14

Frank Peter Zimmermann, violon

Antoine Tamestit, alto

Christian Poltera, violoncelle

Disque : BIS 2347 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte traversière et basse continue en mi mineur BWV 1034

Andante et Allegro

Les Musiciens de Saint-Julien

Direction François Lazarevitch

François Lazarevitch, flûte traversière

Thomas Dunford, archiluth

Lucile Boulanger, viole de gambe

Disque : Alpha 327542 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Air d’alto « Erbarme dich »

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Orchestre baroque de Venise

Direction Andrea Marcon

Giuliano Carmignola, violon baroque

Disque : Sony SK 89924 (2002)

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n° 2 en ré mineur BWV 1004

Arrangement pour mandoline

Avi Avital, mandoline

Disque : Deutsche Grammophon DGG 4836590 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060

Largo ovvero Adagio

Olivier Fortin et Emmanuel Frankenberg, clavecins

Ensembles Masques

Direction Olivier Fortin

Disque : Alpha ALPHA 572 (2020)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 62 « Nun komm der Heiden Heiland »

Chœur introductif

Collegium Vocale de Gand

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Harmonia Mundi HMC 901605 (1997)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 169 « Gott soll allein mein herze haben »

Sinfonia avec orgue concertant

David Franke, orgue

Gaechinger Cantorey

Direction Hans Christoph Rademann

Disque : Accentus Music ACC30466 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Gedenke doch mein Geist BWV 509

Emma Kirby, soprano

Academy of Ancient Music

Direction Christopher Hogwood

Christopher Hogwood, orgue

Disque : DECCA 455972-2 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 182 « Himmelskönig sei willkommen »

Sonate instrumentale

Choeur « So lasset uns gehen in Salem der Freuden »

Choeur et Orchestra de la Fondation Bach de Saint-Gall

Direction Rudolf Lutz

Disque : SUISA A909 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Sinfonia n° 11 en sol mineur BWV 797

Richard Galliano, accordéon

Gary Burton, vibraphone

George Mraz, basse

Clarence Penn, batterie

Disque : CAM CAMJ 7799-2 (2007)

Jean-Sébastien Bach

Sinfonia n° 11 en sol mineur BWV 797

The Swingle Singers

Disque : Virgin Classics (1994)

Philippe Duchemin

Take Bach

Domi Emorine, accordéon

Marcel Loeffler, accordéon

Cédric Loeffler, guitare

Gilles Coquard, basse

Disque : Cristal Records CR 249 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré mineur BWV 1052

Arrangement pour violon de Wilfried Fischer

Mouvement 1. Allegro

Kati Debretzeni, violon

Solistes baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : SDG 732 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 34 « O ewiges feuer o unsprung der Liebe »

Chœur introductif

Chœur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : SDG 121 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 149 « Man singet mit Freuden vom Sieg »

Chœur introductif

Gaechinger Cantorey

Direction Hans Christoph Rademann

Disque : Accentus Music ACC30466 (2018)

Azia Mustafa Zadeh

Butterflies

Disque : Columbia 4878972 (1997)