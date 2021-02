Le Bach du dimanche 28 février 2021

Au programme de cette 154e émission : les arrangements pour piano d’August Stradal (1860-1930) ; Bach à la clarinette ; une heure en compagnie de Sigiswald Kuijken au violon, au violoncelle da spalla, avec ses frères et son ensemble La Petite Bande pour leur 20e volume de cantates.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH / August STRADAL

Sonate en trio n° 4 en mi mineur BWV 528

Mouvement 2 : Andante

VikingurOlafsson, piano

Disque : Deutsche Grammophon 4835022 (2018)

Jean-Sébastien BACH / August STRADAL

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593

Mouvement 1 : Allegro moderato e maestoso

Luigi Palombi, piano

Disque : Dynamic CDS7891 (2021)

Jean-Sébastien BACH / August STRADAL

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593

Mouvement 2 : Adagio

Mouvement 3 : Allegro, nichtschnell

Luigi Palombi, piano

Disque : Dynamic CDS7891 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en mi bémol majeur BWV 1031

(arrangement pour clarinette et accordéon)

Sicilienne

Paul Meyer, clarinette

Pascal Contet, accordéon

Disque : Sony Classical 88875098952 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie chromatique en ré mineur BWV 903

(arrangement pour clarinette)

Richard Stoltzman, clarinette

Disque : Sony Classical 8898538964239 (2017)

Chick COREA

Armondo’s Rumba

Iiro Rantala, piano

Michael Wollny, piano

Mozdzer Leszek, piano Fender Rhodes

Enregistré en concert à la Philharmonie de Berlin le 11 décembre 2012

Disque : Act Music ACT9556-2 (2013)

Jean-Sébastien BACH / Chick COREA

Toccata en ré mineur / Armando’s rumba

Serge Delaite Trio

Serge Delaite, piano

Pascal Combeau, contrebasse

Jean-Marc Lajudie, batterie

Disque : Atelier Sawano AS084 (2008)

7h55 : Propos sur Bach : P comme Parodie

8h : La Cantate du jour : BWV 178

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 72 « Alles nurnach Gottes Willen »

Choeurd’introduction

Anna Gschwend, soprano

Lucia Napoli, alto

Stephan Scherpe, ténor

Thomas Bauer, basse

La Petite Bande

Direction : SigiswaldKuijken Disque : Accent: ACC25320 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 92 « Ich hab in Gottes Herz und Sinne »

Air de soprano « MeinenHirtenbleibichtreu »

Anna Gschwend, soprano

La Petite Bande

Direction : Sigiswald Kuijken

Disque : Accent: ACC25320 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 92 « Ich hab in Gottes Herz und Sinne »

Air de basse « DasBrausen von den rauhenWinden »

Thomas Bauer, basse

La Petite Bande

Direction : SigiswaldKuijken

Disque : Accent: ACC25320 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en ut majeur BWV 1005

Mouvement 3 : Largo

SigiswaldKuijken, violon

Enregistrement de 1983

Disque : Deutsche Harmonia Mundi (1990)

Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio n° 1 en mi bémol majeur BWV 525

(arrangement pour flûte traversière, violon et basse continue)

Mouvement 2 : Adagio

SigiswaldKuijken, violon

BartholdKuijken, flûte traversière

Wieland Kuijken, violoncelle

Robert Kohnen, clavecin

Enregistré à Bruxelles en décembre 2006

Disque : Accent ACC24351/8 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle seul n° 6 en ré majeur BWV 1012

Prélude

SigiswaldKuijken, violoncello da spalla

Disque : Accent ACC 24196 (2009)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Mouvement 3 : Allegro

SigiswaldKuijken et Lucy Van Dael, violons

La Petite Bande

Direction : SigiswaldKuijken

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 74321115702 (1992)

Nouveautés discographiques :

Luigi Palombi, Album « Fakebach », arrangements d’œuvres de Bach pour piano de Gounod, Saint-saëns, Godowsky, Brahms, Siloti, Stradal…, Radiotelevisione Svizzera, Dynamic (2021)

, © Dynamic

Cabinet des curiosités :