Le Bach du dimanche 28 avril 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Choral « Wie glauben all an einen Gott » BWV 1098

Benjamin Alard, claviorganum

Claviorganum Blumenroeder (2009-2010)

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi (2019)

Jean-Sébastien Bach

Choral « Wie glauben all an einen Gott » BWV 437

Vocalconsort Berlin, Daniel Reuss (dir.)

Elina Albach, orgue

Disque : Deutsche Grammophon Intégrale BACH 333 CD 51 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Choral « Wie glauben all an einen Gott » BWV 765

Benjamin Alard, claviorganum

Gerlinde Sämann, soprano

Claviorganum Blumenroeder (2009-2010)

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi (2019)

Jean-Sébastien Bach

Choral « Christ, der du bist der helle Tag » BWV 273

Augsburger Domsingknaben, Reinhard Kammler (dir.)

Claudia Waßner, orgue

Disque : Deutsche Grammophon Intégrale BACH 333 CD 49 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Partite diverse sopra « Christ, der du bist der helle Tag » BWV 766

Benjamin Alard, claviorganum

Claviorganum Blumenroeder (2009-2010)

Volume 2 de l’intégrale

Disque : Harmonia Mundi (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 1 en si mineur BWV 1002

Mvt. 5 Sarabande

Chris Thile, mandoline

Disque : Nonesuch PRD 400206 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Sonate n° 1 en sol mineur BWV 1001

Mvt. 1 Adagio

Chris Thile, mandoline

Disque : Nonesuch PRD 400206 (2013)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en trio n° 6 en sol majeur BWV 530

Arrangement pour mandoline, violoncelle et contrebasse

Mvt. 2 Lento

Chris Thile, Mandoline

Yo-Yo Ma, Violoncelle

Edgar Meyer, Contrebasse

Disque : Nonesuch 7559793920 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Saranbande

Rob Moose, guitare

Chris Thile, mandoline

Disque : The Red Hot Organization (2014)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Prélude n° 1 en ut majeur BWV 846

(Clavier Bien tempéré, Livre I)

Jacques Loussier, piano

Vincent Charbonnier, contrebasse

André Arpino, batterie

Disque : Who’s Who In Jazz WWCD 21028 (1985)

Jean-Sébastien Bach

Prélude n° 1 en ut majeur BWV 846

Hélène Grimaud, piano

Disque : Deutsche Grammophon 474782-2 (2003)

Arvo Pärt

Credo (d’après le Prélude BWV 846)

Hélène Grimaud, piano

Chœur de la Radio suédoise

Orchestre symphonique de la radio suédoise, Esa Pekka Salonen (dir.)

Disque : Deutsche Grammophon 474782-2 (2003)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

Credo in unum deum (chœur)

Patrem omnipotentem (choeur)

Et in unum Dominum (duo soprano et alto)

Et incarnatus est (chœur)

Crucifixus (chœur)

Et resurrexit (chœur)

Et in spiritum sanctum dominum (air de basse)

Confiteor (chœur)

Et expecto (chœur)

Mechthild Bach, soprano

Daniel Taylor, contre-ténor

Raimund Nolte, basse

Chœur de chambre de Stuttgart

Orchestre baroque de Stuttgart, Frieder Bernius (dir.)

Disque : Carus 83.211 (2006)

Annonce de concert

Samedi 4 mai, 20h, festival de Pâques de Deauville (concert de clôture). La Chapelle harmonique, sous la direction de Valentin Tournet, Passion selon Saint-Jean (deuxième version de 1725)

