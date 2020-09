Le Bach du dimanche 27 septembre 2020

Au programme de cette 132e émission : un zoom en première heure sur la belle musique de Georg Böhm, l’un des maîtres de Jean-Sébastien Bach ; à 8 heures on fête la Saint-Michel avec la Cantate BWV 149 ; et aussi l’actualité des concerts avec Leonardo Garcia Alarcon, Damien Guillon et Jean-Luc Ho.

Fontaine de Neptune, détail (Rome, Italie), © Getty