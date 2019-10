Le Bach du dimanche 27 octobre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243A

« Magnificat, anima mea Dominum » (chœur)

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243A

« Et exultavit spiritus meus » (soprano)

Motet « Vom Himmel hoch » (chœur)

« Quia respexit » (soprano)

« Omnes generationes » (choeur)

Hana Blazikova, soprano

Marie Perbost, soprano

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243A

« Quia fecit mihi magna » (basse)

Motet « Freut euch und jubiliert » (choeur)

Stephan MacLeod, basse

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243A

« Et misericordia » (contralto et ténor)

« Fecit potentiam in bracchio suo » (choeur)

Eva Zaïcik, contralto

Thomas Hobbs, ténor

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243A

« Gloria in excelsis Deo » (choeur)

« Deposuit potentes » (ténor)

« Esurientes implevit bonis » (contralto)

Thomas Hobbs, tenor

Eva Zaïcik, contralto

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243A

Motet « Virga Jess e floruit » (soprano et basse)

« Suscepit Israël » (2 sopranos et contralto)

Marie Prebost et Hana Blazikova, sopranos

Eva Zaïcik, contralto

Stephan MacLeod, basse

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en mi bémol majeur BWV 243A

« Sicut locutus est » (chœur)

« Gloria Patri » (chœur)

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Disque : Château de Versailles Spectacles 343921 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en mi mineur pour violon et basse continue BWV 1023

Transposée en ré mineur et arrangée pour la basse de viole

Prélude

Adagio ma non troppo

Allemande

Gigue

Lucile Boulanger, viole de gambe

Arnaud de Pasquale, clavecin

Disque : ALPHA 161 (2011)

7h55 : Propos sur Bach : 9. Organiste à Arnstadt (1703-1707)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 128 « Auf Christi Himmelfahrt allein »

Duo n° 4 alto et ténor « Sein’ Allmacht zu ergunden »

Meg Bragle, mezzo-soprano

Andrew Tortise, ténor

Solistes baroque anglais

Direction John Eliot Gardiner

Disque : Soli Deo Gloria SDG 185 (2013)

Max Reger

Variations et fugue pour piano en si mineur sur un thème de Jean-Sébastien Bach op. 81

Variations

Andras Schiff, piano

Disque : Teldec 4509-99051-2 (1995)

Max Reger

Variations et fugue pour piano en si mineur sur un thème de Jean-Sébastien Bach op. 81

Fugue

Andras Schiff, piano

Disque : Teldec 4509-99051-2 (1995)

Nouveauté discographique :

Jean-Sébastien Bach

Magnificat et Cantate BWV 63

La Chapelle Harmonique

Direction Valentin Tournet

Nouveauté du label Château de Versailles Spectacles (sortie le 10 octobre 2019)

Annonce concert :

Concert jeune public ce dimanche àRadio France: « Jongler entre Bach et Glass » avec la Cie Les Objets Volants et les Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, qui aura lieu au studio 104 aujourd'hui à 11h et 16h

Le Cabinet des curiosités : Hommage à Márta Kurtág

Nous avons appris le décès de la pianiste hongroise Márta Kurtág, à l'âge de 92 ans. Le compositeur György Kurtág perd son épouse, sa compagne à quatre mains et son inspiration. Les voici tous les deux au piano jouant du Bach...

