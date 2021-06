Le Bach du dimanche 27 juin 2021

Au programme de cette 171e émission : L’Art de la fugue par les inAttendus en avant-première (Harmonia Mundi, sortie le 2 juillet) ; la dernière cantate de la saison pour la fête la Saint Jean-Baptiste (la Cantate BWV 30 composée en 1738) et un petit tour des Festivals de l’été 2021 !

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrunpunctus I à 4

Les inAttendus

Vincent Lhermet, accordéon

Marianne Muller, viole de gambe

Alice Piérot, violon baroque

Disque : Harmonia Mundi HMM805313 (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Contrapunctus VI à 4, in stilo francese

Les inAttendus

Vincent Lhermet, accordéon

Marianne Muller, viole de gambe

Alice Piérot, violon baroque

Disque : Harmonia Mundi HMM805313 (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Canon per augmentationem in contrario motu

Les inAttendus

Vincent Lhermet, accordéon

Marianne Muller, viole de gambe

Alice Piérot, violon baroque

Disque : Harmonia Mundi HMM805313 (2021)

Jean-Sébastien BACH

L’Art de la Fugue BWV 1080

Canon alla ottava

Les inAttendus

Vincent Lhermet, accordéon

Marianne Muller, viole de gambe

Alice Piérot, violon baroque

Disque : Harmonia Mundi HMM805313 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour viole de gambe et clavecin n° 2 en ré majeur BWV 1028

Mouvement 1 : Adagio

Lucile Boulanger, basse de viole

Arnaud de Pasquale, clavecin

Disque : Alpha 161 (2011)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour viole de gambe et clavecin n° 3 en sol mineur BWV 1029

Mouvement 1 : Vivace

Lucile Boulanger, basse de viole

Arnaud de Pasquale, clavecin

Disque : Alpha 161 (2011)

Wilhelm Friedemann BACH

Fantaisie en ré mineur Falck 19

Maude Gratton, clavecin

Disque : Mirare MIR 088 (2009)

Wilhelm Friedemann BACH

Concerto en mi mineur Falk 43

Mouvement 1 : Allegretto

Il Convito

Maude Gratton, clavecin et direction

Stéphanie Paulet, violon

Sophie Gent, violon

Gabriel Grosbard, violoncelle

Joseph Carver, contrebasse

Disque : Mirare MIR 162 (2015)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie et Fugue en sol mineur BWV 542

Maude Gratton, orgue

Disque : ZigZag Territoires ZZT 305 (2011)

7h55 : Propos sur Bach : "Z" comme Zimmermann

à réécouter AUDIO 5 min émission Propos sur Bach Z comme Zimmermann

8h : La Cantate du jour : BWV 30

à réécouter émission La Cantate Cantate BWV 30 « Freue dich, erlöste Schar ! »

Programmation musicale, deuxième heure :

Illustration musicale du Festival Valenciennois « Embaroquement immédiat » (7-18 juillet) :

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux clavecins BWV 1060

Mouvement 3 : Allegro

Consort Brouillamini

Disque : Paraty PTY 218168D (2018)

10e édition du festival « La Dive Musique » (12-22 août), Abbaye de Seuilly (Indre-et-Loire) " Jean-Sébastien Bach, Prince des musiciens " :

Jean-Sébastien BACH

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Mouvement 3 : Presto

Pierre Hantaï, clavecin

Disque : Mirare MIR 251 (2014)

Festival « Bach en Combrailles » (7-14 août)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon en sol mineur BWV 1056R

Allegro / Largo / Presto

Les Accents

Thibault Noally, violon et direction

Disque : Aparté AP206 (2019)

Nouveauté discographique :

" L’Art de la fugue pour accordéon, violon baroque et viole de gambe ", interprété par Les inAttendus, à paraître sur le label Harmonia Mundi (sortie le 2 juillet). En avant-première !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

NB // Les inAttendus seront en concert dans ce même programme le 25 août 2021 à l’Eglise des Baux de Provence

Les festivals Bach de l'été 2021 :

JUILLET

Festival Mars en baroque (16 juin-5 juillet) :

Samedi 3 juillet, à 20h, à l’Eglise Saint-Théodore à Marseille : la violoniste Amandine Beyer à la tête de l’ensemble Gli Incogniti avec le « Concerto pour le Prince » (programme Bach).

Festival L’Offrande Musicale (créé à l’initiative du pianiste David Fray) :

Samedi 3 juillet, 20h, concert « Bach-Rilke » Abbaye de l’Escaladieu (Hautes-Pyrénées) avec Gérard Caussé (alto) et Fanny Ardant (récitante)

L’été musical à l’Hôtel de Sully (Paris, 3-10 juillet) :

Samedi 3 juillet à 20h, concert « Les fils de Bach » avec des Symphonies et Concertos de Wilhelm Friedemann et Carl Philipp Emanuel, par l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Maude Gratton (clavecin ou pianoforte)

Les Musicales de Redon (Bretagne, 01-14 juillet) :

Samedi 3 juillet à 11h, concert Lucile Boulanger (viole de gambe) et Justin Taylor (clavecin) : Trois sonates pour viole et clavecin « obligé » BWV 1027, 1028 et 1019.

Festival Embaroquement immédiat (Valenciennes, 7-18 juillet) :

Le 7 juillet, Eglise Saint-Géry de Valenciennes : Concertos de Bach par l’ensemble Gli Incogniti et Amandine Beyer

Le 8 juillet à l’église d’Aubry du Hainaut, les Variations Goldberg par Jean-Luc Ho

Le 11 juillet au Royal Hainaut Spa de Valenciennes, récital de viole de gambe de Lucile Boulanger autour d’Abel et Bach

Le 13 juillet à l’église de Saultain, « Flûtes en fugue » transcriptions inédites de Bach par le Consort Brouillamini

Le 18 juillet à Auxi-le-Château « Bach & Georges Guillard, la passion d’une vie » hommage à Georges Guillard en sa présence, avec l’ensemble l’Archivolte

Festival des Petites fugues d’Epinal (3-8 juillet) :

Mercredi 7 juillet, 20h30 au Temple Protestant d’Epinal « Une soirée avec le Maître de Lübeck : Buxtehude et ses amis » par Thierry Bohlinger (clavecin et orgue), Nathalie Gégout (viole de gambe), Paul Berthelmot (baryton) et Caroline Michel (mezzo-soprano).

La Tournée d’Arandel avec « InBach Live » :

9 juillet à Paris au Festival « Days Off à la Philharmonie » et le 11 juillet à Lyon aux « Nuits de Fourvière ».

L'Amia Alsace :

Samedi 10 juillet 2021, à 20h, à l’Eglise du Bouclier de Strasbourg : la claveciniste Anne-Catherine Bucher joue les Variations Goldberg.

32e édition duFestival international de musique de Dinard (12-18 juillet) :

Jeudi 15 juillet 20h30 « Bach Project » par François Salque (violoncelle) et Vincent Peirani (accordéon).

Festival Musique en Charolais-Brionnais :

Vendredi 23 juillet « Bach revisité » par Olivier Fortin (clavecin) et Julien Martin (flûte à bec).

Festival de Saintes, les 50 ans (17 au 24 juillet) :

Samedi 24 juillet à 19h30, Abbatiale. Concert de clôture du festival : la Messe en si mineur par Lionel Meunier et Vox Luminis.

AOUT

Festival Musique et mémoire, 28e scène baroque des Vosges du Sud.

Dimanche 1er août, 11h à Faucogney, Chapelle Saint-Martin, Le Caravanserail sous la direction de Bertrand Cuiller (programme Bach : suites, sonates, chorals, toccatas…)

Les Musicales de Normandie

Dimanche 1er août, 17h, Eglise de Néville. Thomas Dunford (luth) récital Bach : Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur BWV 1007 Suite pour luth n°3 en sol mineur BWV 995 Partita pour violon n°2 en ré mineur BWV 1004.

Festival Bach à Saint-Donat (Drôme, 30 juillet-7 août))

Organisé par le Centre Musical International J.-S. Bach

30 juillet, 21h Collégiale : Bach et l'Italie, par Thibaut Duret (orgue Schwenkedel) et Laure-Hélène Michel, violoncelle

5 août, 21h Cloître de la Collégiale : Bach version Jazz, avec le Hein De Jong Quintet

Les Musicales de Normandie :

Samedi 7 août, 20h30, Eglise saint-Rémy de Hautot-sur-Mer : François Lazarevitch (flûte traversière) et Justin Taylor (clavecin) : récital Carl Philipp Emanuel Bach.

Festival Bach en Combrailles (7-14 août)

En partenariat avec France-Musique, avec pour le concert d’ouverture Le Banquet Céleste sous la direction de Damien Guillon : « Trinitatis : cantates de Bach »

à réécouter événement Festival Bach en Combrailles, du 7 au 14 août 2021

Ensemble baroque de Toulouse, sous la direction de Michel Brun :

Les 10, 12 et 22 août à Toulouse « Exaltez Bach ! »

Festival baroque de Tarentaise (01 - 13 août) :

Mercredi 11 août, 20h, Val d'Isère. " Bach Intime " par l'Ensemble Les Masques, direction Olivier Fortin, avec le baryton Benjamin Appl

10e édition du Festival La Dive Musique (12-22 août)

Concerts Bach tous les jours du 12 au 22 août « Jean-Sébastien Bach, Prince des musiciens »

55e édition du Festival de La Chaise-Dieu (19-29 août)

Vendredi 20 août, 21h, Abbatiale. Messe en si de Bach par le Choeur de chambre Spirito et l'Ensemble d'instruments anciens, sous la direction de Nicole Corti avec une conférence de Gilles Cantagrel.

11e édition du festival de musique baroque de Savennières (21-29 août)

Dimanche 22 août, 17h, Eglise d’Epiré : « Airs sacrés de Bach » par L'ensemble Sarbacanes avec Gabriel Pidoux et Neven Lesage (hautbois), et Caroline Arnaud et Renaud Bres (chant).

Lundi 23 août, 16h ou 20h, Château des Vaults, Savennières. « L’Ange gardien » Biber et Bach en miroir, par Salomé Gasselin (viole de gambe) et Justin Taylor (clavecin)

Les Musicales de Normandie

Mercredi 25 août, 17h, Historial Jeanne d’Arc de Rouen, " Bach et Fils " par l'ensemble Il Convito sous la direction de Maud Gratton (clavecin)

Dans le cadre de «Musique en tribune : Orgue & Musique à Pesmes» (Haute Saône)

Dimanche 29 août, 17h, Eglise Saint-Hilaire de Pesmes : « Musique des Lumières » (Mozart, Schobert et Bach) par Chiara Banchini (violon) et Aline Zylberajch (clavecin)

1ère édition de la Bach Académie en Seine Eure (du 22 au 29 août)

Académie itinérante d’orgue en vallée de Seine sur les instruments historiques de Vernon, Les Andelys, Louviers, Pont de l'Arche et Aubevoye (professeurs : Helga Schauerte, Alain Brunet, Fabien Desseaux) :

Dimanche 29 août,16h Eglise Notre-Dame de Louviers : « J.S. Bach : transcriptions » par l’Ensemble Contraste (Johan Farjot, orgue)

Cabinet des curiosités :

Le Mnozil Brass dans le Prélude n° 22 BWV 867 (Extrait du Clavier Bien tempéré) de Bach (2008).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

A noter : Ne manquez pas cet après-midi à 16h, l'émission La Tribune des critiques de disques sur France Musique, avec le Concerto BWV 1041 de Bach