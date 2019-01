Le Bach du dimanche 27 janvier 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Cantate BWV 73 "Herr, wie du willt, so schicks mit mir " émission La Cantate Cantate BWV 73 "Herr, wie du willt, so schicks mit mir "

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en ré majeur BWV 243

« Esurientes implevit bonis »

Gérard Lesne, contre-ténor

La Chapelle Royale

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901326 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Messe en sol mineur BWV 235

« Domine filli unigeniti »

Gérard Lesne, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin VRGN 791118-2 (1990)

Jean-Sébastien Bach

Messe en fa majeur BWV 233

« Quoniam tu solus sanctus »

Gérard Lesne, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics 791213-2 (1991)

Jean-Sébastien Bach

Messe en sol majeur BWV 236

Duo soprano et contre-ténor « Domine deus »

Agnès Mellon, soprano

Gérard Lesne, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics 791213-2 (1991)

Johann Christoph Bach

Cantate “Wie bist du denn, O Gott in Zorn auf mich entbrannt”

1. Wie bist du denn…

2. Ach Gott, bist du mit mir…

3. Ich dacht’ du würdest mich…

4. Begehrst du herzensangst…

Gérard Lesne, contre-ténor

Patrick Cohën-Akenine, violon

Bruno Cocset, violoncelle

Monica Pustilnik, archiluth

Blandine Ranou, orgue

Il Seminario Musicale

Disque : Astrée E 8873 (2001)

Le propos

Propos sur Bach de Robert Badinter (2013) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Robert Badinter (2013)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068

Ouverture

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini

Disque : Arcana 120394 (2016)

Johann David Heinichen

Concerto en la mineur pour violon, cordes et basse continue

Mvt. 2 Allegro

Johannes Pramsohler, violon

International baroque Players, Johannes Pramsohler (dir.)

Disque : RAUM Klang RK 3105 (2012)

Carl Friedrich Abel

Suite en ré majeur : Prélude et Allegro

Paolo Pandolfo, viole de gambe

Disque : GLOSSA GCD 920410 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068

Mvt. 5 Gigue

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini

Disque : Arcana 120394 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon n° 1 en la mineur BWV 1041

Mvt. 1 Allegro

Dmitry Sonkovsky, violon

La Voce Strumentale, Dmitry Sonkovsky (dir.)

Disque : Naïve Classique OP 30567 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Partita pour flûte seule en la mineur BWV 1013

Mvt. 1 Allemande

François Lazarevitch, flûte traversière baroque

Disque : ALPHA 186 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 1 en ut majeur BWV 1066

Gavottes 1 et 2

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini

Disque : Arcana 120394 (2016)

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050

Mvt. 3 Allegro

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini

Disque : Arcana A452 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en sol majeur pour viole de gambe et clavecin BWV 1027

Mvt. 3 Andante

Paolo Pandolfo, viole de gambe

Markus Hünninger, clavecin

Disque : Glossa GCD 920-411 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 2 en si mineur BWV 1067

Mvt. 7 Badinerie

Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini (dir.)

Disque : Arcana A452 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 24 « Ein ungefärbt Gemüte »

Choeur « Alles nun, das ihr wollet »

Chœur Monteverdi

Solistes baroques Anglais, John Eliot Gardiner (dir.)

Disque : Soli Deo Gloria SDG 141 (2008)

Annonces de concerts

Lundi 28 janvier à la Philharmonie de Paris, à 20h30, le pianiste Pierre-Laurent Aimard, interprète les Variations Goldberg

Mercredi 30 janvier à 20h François Espinasse et Michel Bouvard rendent un hommage à André Isoir sur le grand orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio-France, dans un programme entièrement consacré à Bach.

Dimanche 27 janvier 2019 à 12 heures à l'Eglise Protestante allemande (entrée libre) à Paris (9e arrondissement), les étudiants des Départements de musique ancienne et des disciplines vocales du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris interprèteront la Cantate BWV 72 " Alles nur Anach Gottes Willen" sous la direction de Catherine Simonpietri.

Cabinet des curiosités