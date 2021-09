Le Bach du dimanche 26 septembre 2021

Au programme de cette 176e émission : la Messe en si mineur de Stephan MacLeod et l’ensemble Gli Angeli ; la fête la Saint-Michel avec la Cantate BWV 130 et la découverte des nouveaux disques du claveciniste Cristiano Holtz dans le Clavier bien tempéré (livre 1) et de l’accordéoniste Viviane Chassot

Colonne de la fontaine des Girondins de Bordeaux (détail), © Corinne Schneider