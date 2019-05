Le Bach du dimanche 26 mai 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Prélude en ré majeur BWV 874

(Clavier bien tempéré, livre 2)

Robert Levin, orgue

Disque : Hänssler Classic CD 92.117 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en mi majeur BWV 878

(Clavier bien tempéré, livre 2)

Robert Levin, orgue

Disque : Hänssler Classic CD 92.117 (2000)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en la mineur BWV 827

Fantasia / Allemande / Courante

Robert Levin, piano

Disque : Le Palais des Dégustateurs PDD017D (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en la mineur BWV 827

Sarabande / Burlesque / Scherzo / Gigue

Robert Levin, piano

Disque : Le Palais des dégustateurs PDD017D (2019)

Jean-Sébastien Bach / Noa

« Invention »

Noa, chant

Gil Dor, guitare

Disque : Naïve

Jean-Sébastien Bach / Noa

« Oh Mama Dear »

Noa, chant

Gil Dor, Guitare

Disque : Naïve

Jean-Sébastien Bach / Noa

« A Pair » et « Mars »

Noa, chant

Gil Dor, guitare

Disque : Naïve

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue pour orgue en mi majeur BWV 566

Vincent Warnier, orgue

Orgue Grenzing de Saint-Louis-en-l’Isle (Paris)

Disque : Intrada Classic INTRA051 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie chromatique en ré mineur BWV 903

Javier Nunez, clavecin

Disque : ARCANA 187655 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en la mineur BWV 593

Lorenzo Ghielmi, orgue

Orgue Ahrend, S. Simpliciano (Milan)

Disque : Ars Musici AM 1179-2 (1996)

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en fa majeur BWV 971

Allegro / Andante / Presto

Bruno Procopio, clavecin

Disque : Paraty 307.112 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Psaume « Tilge, Höchster, meine Sünden » BWV 1083

Céline Scheen, soprano

Damien Guillon, contre-ténor

Le Banquet céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : Glossa GCD 923701 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Ouverture à la française en si mineur BWV 831

Jean-Luc Ho, clavecin

Disque : Encelade ECL 1101 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068

Gavotte I et II

La Petite bande, Sigiswald Kuijken (dir.)

Disque : ACCENT ACC 24279 (2013)

Jean-Sébastien Bach / Noa

“No Baby”, d’après la Badinerie

Noa, chant

Gil Dor, Guitare

Disque : Naïve (2019)

Nouveautés discographiques

Robert Levin, Six partitas BWV 825-830 au piano (Label « Le Palais des Dégustateurs »)

Noa, « Letters to Bach » (Label Naïve)

