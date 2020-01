Le Bach du dimanche 26 janvier 2020

Au programme de cette 109e émission : les expérimentations électracoustiques d’Arandel sur les instruments du Musée de la musique de Paris dans « InBach » (nouveauté InFiné), et en 1ère heure « Mozart sur les traces de Bach » depuis les Préludes et Fugues K 404a de 1782 jusqu’au Requiem K 626.

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en ré mineur KV 626

Introitus : Requiem aeternam + Kyrie

Lucy Hall, soprano

Angelique Noldus, mezzo-soprano

Jin Hui, ténor

Josef Wagner, baryton-basse

Choeur de chambre de Namur

New Baroque Century

Direction Leonardo Garcia-Alarcon

Disque : Ambronay AMY 038 (2013)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fugue en fa mineur K 404a n° 6 d’après L’Art de la Fugue (n° 8) de Bach

Transcription pour trio à cordes

TrioFenix

Disque : FUGA LIBERA FUG569 (2009)

Wolfgang Amadeus Mozart

Prélude en Mi bémol majeur K. 404a n° 5 d’après le Largo en ut mineur de la Sonate pour orgue BWV 526

Transcription pour trio à cordes

TrioFenix

Disque : FUGA LIBERA FUG569 (2009)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fugue en Mi bémol majeur K. 404a n° 5 d’après la Fugue en ut mineur BWV 526

Transcription pour trio à cordes

TrioFenix

Disque : FUGA LIBERA FUG569 (2009)

Wolfgang Amadeus Mozart

Prélude (fantaisie) et fugue en ut majeur KV 394 (avril 1782)

Kristian Bezuidenhout, pianoforte

Disque : Harmonia Mundi HMU 907528 (2012)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour violon et piano n° 37 en la majeur KV 402 (1782)

Mouvement 2 : Fugue

Rachel Podger, violon ancien

Gary Cooper, pianoforte

Disque : Channel Classics CCS SA 23606 (2006)

Wolfgang Amadeus Mozart

Grande Messe en ut mineur KV 427 (1782)

Gloria : Jesus Christe – Cum santo spiritu

Chœur de chambre de Stuttgart

Hofkapelle de Stuttgart

Direction Frieder Bernius

Disque : CARUS CAR 83284 (2017)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fugue en ut mineur KV 426 pour deux pianos (29 décembre 1783)

Alexei Lubimov et Yury Martynov, pianofortes

Disque : ZigZag Territoires ZZT 306 (2011)

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio et Fugue en ut mineur K. 546

Version pour orchestre à cordes

Akademie für Alte Musik de Berlin

Disque : Harmonia Mundi HMC 902159 (2014)

7h55 : Propos sur Bach : 19. Un deuxième engagement à Weimar (1708-1714)

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien Bach

Suite en ut mineur BWV 997

1. Prélude

Jean Rondeau, clavecin

Disque : Erato 825646 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Chaconne de la partita n°2 en ré mineur pour violon BWV 1004

Adaptation pour clavecin à partir de la transcription pour piano de Johannes Brahms

Jean Rondeau, clavecin

Disque : Erato 825646 (2015)

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto pour clavecin en ré mineur Wq 23 H 427

3. Allegro assai

Jean Rondeau, clavecin

Sophie Gent et Louis Creac’h, violons

Fanny Paccoud, alto

Antoine Touche, violoncelle

Thomas de Pierrefeu, contrebasse

Disque : Erato 0190295888466 (2016)

Jean-Sébastien Bach / Arandel

Crab Canon

A partir d’enregistrements des instruments du Musée de la musique (Paris)

Disque : InFiné IF 1056 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Arandel

Sonatina

Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia, piano

A partir d’enregistrements des instruments du Musée de la musique (Paris)

Disque : InFiné IF 1056 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Arandel

Ces matins-là

Areski, voix

A partir d’enregistrements des instruments du Musée de la musique (Paris)

Disque : InFiné IF 1056 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Arandel

Bluette

Barbara Carlotti, chant

A partir d’enregistrements des instruments du Musée de la musique (Paris)

Disque : InFiné IF 1056 (2019)

Jean-Sébastien Bach / Arandel

Prélude n° 2 in c minor

Petra Haden, voix

A partir d’enregistrements des instruments du Musée de la musique (Paris)

Disque : InFiné IF 1056 (2019)

Nouveauté discographique :

ARANDEL : " InBach "

A partir de l’enregistrement d’instruments du Musée de la musique (Paris)

Label InFiné, nouveauté (24 janvier 2020)

https://arandel.bandcamp.com/album/inbach

Concerts à venir : 05 mars – Festival La Route du Rock, Conservatoire de Rennes (avec quatuor à cordes / 21 mars – Festival Nouvelles(s) Scènes, Niort / Juillet – Festival Days Off, Musée de la Cité de la musique (avec solistes de l'album) ; Festival Les Nuits de Fourvière, salle Molière (avec les solistes de l'album) ; Festival les Flâneries de Reims (avec quatuor à cordes).

, © InFiné

Annonce concerts :

Dimanche 26 janvier à 10hSalle Cortot (Paris) : "Bach and Breakfast"

" Cantate BWV 93 "de Bach par l'Ensemble du Centre de musique baroque de Versailles, avec Jérôme Pernoo (direction musicale) et Ariel Alonso (chef de chant pour le public)

Dimanche 26 Janv. 2020 à 16h30Eglise St Vincent de Paul(Paris)

" Les Variations Goldberg " de Bach par le Trio Jacob : Raphaël Jacob (violon) Jérémy Pasquier, (alto) et Sarah Jacob (violoncelle)

Lundi 27 janvier 20h30Temple des Batignolles (Paris) : « Jesu, meine Freude »

Musique chorale sacrée écrite par la Famille Bach

Ensemble vocal Largentière : Anne-Sophie Pernet (direction), Frédérique Aronica (violoncelle) et Pierre Méa (orgue positif)

Le cabinet de curiosités :

Bach : La " Fantaisie en la mineur BWV 922 " par Jean Rondeau

Eglise de Rougemont au Gstaad Menuhin Festival & Academy le 18 juillet 2016.