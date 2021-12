Le Bach du dimanche 26 décembre 2021

Au programme de cette 188e émission : les derniers coups de cœur discographiques de l’année 2021 avec Romina Lischka, Marnix De Cat, Alessandra Artifoni, Xenia Löffler, Joao Barradas, Stepan Simonian, Emmanuel Despax et la musique d’apparat et des jours de fête avec Masaaki Suzuki.

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate en trio pour orgue n° 5 en ut majeur BWV 529 Mouvement 1 : Allegro

Romina Lischka, viole de gambe

Marnix De Cat, orgue

Orgue de la manufacture Thomas de l’Eglise Sainte-Catherine de Kettenis (Belgique)

Disque : Ramée 2005 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour clavecin en ré mineur BWV 964 (d’après la Sonate pour violon BWV 1003) Adagio et Fugue

Alessandra Artifoni, clavecin

Disque : Dynamic CDS 7922 (2021)

Wilhelm Friedemann BACH

Siciliano pour hautbois, basson et basse continue

Xenia Löffler, hautbois

György Farkas, basson

Michaela Hasselt, clavecin

Katharina Litschig, violoncelle

Disque : Accent ACC 24377 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n° 3 en sol mineur BWV 808

Mouvement 5 : Sarabande (avec agréments)

Joao Barradas, accordéon

Disque : Fuga Libera 786 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988 Variation 13

David Juritz, violon

Craig Ogden, guitare

Tim Hugh, violoncelle

Disque : Nimbus Alliance NI 6414 (2021)

Jean-Sébastien BACH / Antonio VIVALDI

Concerto pour clavier en si mineur BWV 979 (d’après le Concerto pour violon RV 813 de Vivaldi)

Allegro – Adagio – Allegro – Andante – Adagio – Allegro

Stepan Simonian, piano

Disque : CAVI MUSIC 8553988D (2020)

Jean-Sébastien BACH / Theodor SZANTO

Fantaisie pour orgue en sol mineur BWV 542

(Arrangement pour piano)

Emmanuel Despax, piano

Disque : Signum Classics SIGCD665 (2021)

7h55 : Bach avec Mention : 16. La trompette magique de Wynton Marsalis dans le Concerto brandebourgeois n°2 (1996)

8h : La Cantate du jour : Cantate BWV 152 « Tritt auf die Glaubensbahn »

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Prélude en mi bémol majeur BWV 552

(Clavier-Übung, partie 3)

André Isoir, orgue

Orgue Joseph Gabler de Weingarten (Allemagne)

Enregistrement de 1990

Disque : La Dolce Volta LDV 400.6

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 206 « Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde »

N° 1 Chœur « Schleicht, spielende Wellen, und murmelt gelinde »

N° 9 Air de soprano « Hört doch ! der sanften Flöten Chor »

N° 11 Chœur « Die himmlische Vorsicht der ewigen Güte »

Hana Blazikova, soprano

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS 2491 SACD

Jean-Sébastien BachCantate BWV 215 « Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen »

N° 1 Chœur « Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen »

N° 7 Air de soprano « Durch die von Eifer entflammeten Waffen »

N° 9 Chœur « Stifter der Reiche, Beherrscher der Kronen »

Hana Blazikova, soprano

Bach Collegium du Japon, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS 2491 SACD

Cabinet de curiosités :

Raphaël Pichon et l’Ensemble Pygmalion : « Bach en 7 paroles : VII. Consolation »