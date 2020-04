Le Bach du dimanche 26 avril 2020

Au programme de cette 119e émission : un hommage au claveciniste canadien Kenneth Gilbert décédé mercredi 15 avril à l’âge de 88 ans, en compagnie d’Olivier Baumont ; la 2e heure à l’écoute de Marcel Ponseele et pour finir un arrangement pour piano de la Sonate pour violon BWV1001 signé Godowsky.

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Aria + Variation 1 à un clavier

Kenneth Gilbert, clavecin

Disque : Harmonia Mundi (1987)

Film « Kenneth Gilbert : Leçons particulières de musique / n° 7 » (1990)

Extrait A

Ouverture de la Partita n° 4 en ré majeur BWV 828

Clavecin Blanchet-Taskin (1758-1776)

Collection particulière de Kenneth Gilbert

Direction artistique : Olivier Bernager

Réalisation : Michel Follin

Co-production : Arte / La Sept / Radio-France / Com’unimage

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988

Variation 25 à 2 claviers (Adagio)

Kenneth Gilbert, clavecin

Disque : Harmonia Mundi (1987)

Jean-Sébastien Bach

Prélude et Fugue en mi bémol majeur BWV 852

Clavier bien tempéré (Livre I)

Kenneth Gilbert, clavecin

Clavecin Couchet (1671) restauré par Blanchet/Taskin

Enregistré au Musée de Chartres en 1983

Disque : Archiv Producktion (1984)

François Couperin

Livre II de Clavecin

Sixième ordre : Les Bergeries, Rondeau (naïvement)

Kenneth Gilbert, clavecin

Clavecin Hubbard, Boston 1968, copie d’un Hemsch 1750

Enregistrement Radio-Canada RC-315

Disque : Harmonia Mundi HMU 355 (1971)

Film « Kenneth Gilbert : Leçons particulières de musique / n° 7 » (1990)

Extrait B

Allegro initial du Concerto Italien pour clavecin en la majeur BWV 971

Clavecin Blanchet-Taskin (1758-1776)

Collection particulière de Kenneth Gilbert

Direction artistique : Olivier Bernager

Réalisation : Michel Follin

Co-production : Arte / La Sept / Radio-France / Com’unimage

Jean-Sébastien Bach

Invention à deux voix n° 6 en mi majeur BWV 777

Kenneth Gilbert, clavecin

Disque : Archiv Produktion 415112-2 (1985)

Film « Kenneth Gilbert : Leçons particulières de musique / n° 7 » (1990)

Extrait n° C

Fantaisie pour orgue en sol majeur BWV 572

Orgue de l’Eglise Saint-Michel de Malaucène (Vaucluse)

Direction artistique : Olivier Bernager

Réalisation : Michel Follin

Co-production : Arte / La Sept / Radio-France / Com’unimage

7h55 : Propos sur Bach : 29. Cantor et Director Musices à Leipzig (1723-1750)

8h : La Cantate du jour

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 102 « Herr deine Augen sehen nach dem Glauben »

Air d’alto « Weh der Seele die den Schaden »

Damien Guillon, contre-ténor

Marcel Ponseele, hautbois

Il Gardellino

Direction Marcel Ponseele

Enregistré à Anvers en novembre 2010

Disque : Passacaille 977 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 32 « Liebster Jesu mein Verlangen »

Air de soprano « Liebster Jesu »

Caroline Weynants, soprano

Marcel Ponseele, hautbois

Il Gardellino

Direction Marcel Ponseele

Enregistré à Anvers en janvier 2008

Disque : Passacaille 956 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 177 « Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ »

Choeur introductif

Il Gardellino

Direction Marcel Ponseele

Enregistré à Anvers en janvier 2010

Disque : Passacaille 969 (2010)

Leopold Godowsky

Sonate n° 1 en sol mineur BWV 1001

Adaptation pour piano

1. Fantasia - Adagio – Maestoso

2. Fuga - Allegro con Brio

3. Siciliana - Andante Espressivo

4. Finale - Presto - Vivace, Con Fuoco

Konstantin Scherbakov, piano

Disque : Marco Polo (1997)

Eugen Cicero

Und Bach ? d’après le Prélude en ut mineur

Eugen Cicero, piano

Peter Witte, contrebasse

Charly Antolini, batterie

Enregistrement de juin 1965

Disque : MPS 002894762788 (2006)

Leçons particulières avec Kenneth Gilbert, un Film de Michel Follin (1990) :