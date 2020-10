Le Bach du dimanche 25 octobre 2020

Au programme de cette 136e émission : l’actualité des Concertos pour clavecins au disque (année 2020) à l’occasion de l’intégrale donnée en concert à l’Auditorium de Radio-France (23-24-25 oct.) et les toutes premières cantates composées par Bach à Mühlhausen (1707-1708) : BWV 71, 106, 131 et 150.

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en mi majeur BWV 1053

Mouvement 2 : Siciliano

Francesco Corti, clavecin

Il Pomo d’Oro

Direction : Francesco Corti

Disque : PentaTone Classics PTC 5186837 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en la majeur BWV 1055

Allegro / Larghetto / Allegro ma non tanto

Francesco Corti, clavecin

Il Pomo d’Oro

Direction : Francesco Corti

Disque : PentaTone Classics PTC 5186837 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto en fa mineur BWV 1056

Mouvement 2 : Largo

Masato Suzuki, clavecin

(Intégrale : volume 1)

Bach Collegium Japan

Direction : Masato Suzuki

Disque : BIS 2401 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin et hautbois en ré mineur BWV 1059R

Mouvement 3 : Presto

Masato Suzuki, clavecin

MasamitsuSan’Nomiya, hautbois

Bach Collegium Japan

Direction : Masato Suzuki

(Intégrale : volume 1)

Disque : BIS 2401 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour 2 clavecins en ut mineur BWV 1060

Mouvement 3 : Allegro

Olivier Fortin, clavecin

Emmanuel Frankenberg, clavecin

Ensemble Les Masques

Disque : Alpha 572 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto eu ut mineur BWV 1060

Transposé en ré mineur pour violon et violoncelle piccolo

Mouvement 2 : Adagio

Giuliano Carmignola, violon

Mario Brunello, violoncelle piccolo

Accademia dell’Annunciata

Direction : Riccardo Doni

Disque : Arcana A472 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour 3 clavecins en ut majeur BWV 1064

Mouvement 2 : Adagio

Aapo Häkkinen, clavecin

Cristiano Holz, clavecin

Anna-Maria Oramo, clavecin

Helsinki Baroque Orchestra

(Intégrale : Volume 4)

Disque : AEolus AE-10107 (2020)

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour 4 violons en la mineur BWV 1065

Allegro / Largo / Allegro

Aapo Häkkinen, clavecin

Cristiano Holz, clavecin

Anna-Maria Oramo, clavecin

MiklosSpanyi, clavecin

Helsinki Baroque Orchestra

(Intégrale : Volume 4)

Disque : AEolus AE-10107 (2020)

7h55 : Propos sur Bach : Lettre D comme Danses

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 106 « Actus Tragicus »

Sonatina

Choeur « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit »

Arioso de ténor « Ach Herr lehre uns bedenken »

Catharina Fuge, soprano

Carlos Mena, contre-ténor

Jan Kobow, tenor

Stephan Macleod, basse

Ricercar Consort

Direction : Philippe Pierlot

Disque : Mirare MIR002 (2004)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 131 « Aus der Tiefenrufe ich Herr zudir »

1.Choeur « Aus der Tiefenrufe ich Herr zudir»

2.Air de basse et Choral de soprano « So du willst Herr Stündezurechnen »

3.Chœur « Ichharre des Herrn »

Caroline Weynants, soprano

Bart Vandewege, basse

Il Gardellino

Direction : Marcel Ponseele

Disque : Passacaille 969 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 150 « Nach dir Herr verlangetmich »

3Chœur « Leite mich in deinerWahrheit »

4.Duo alto et tenor« Zedernmüssen von des Winden »

5.Chœur « MeineAugensehenstetszudemHerrn »

6.Choeur« Meine Tage in demLeide »

Kristen Witmer, soprano

Daniel Elgersma, contre-ténor

Robert Buckland, ténor

Vox Luminis

Direction : Lionel Meunier

Disque : Alpha 258 (2016)

Nouveautés discographiques :

Intégrale des Concertos de Bach par Aapo Häkkinen avec l’Orchestre Baroque d’Helsinki (Volume 4) : Concertos pour 3 et 4 clavecins (avec Miklos Spanyi, Christiano Holtz et Anna-Maaria Oramo), label Aeolus

Francesco Corti, Concertos pour clavecin BWV 1052, 1053, 1055, 1058, avec l’ensemble Il Pomo d’Oro, Francesco Corti (dir.), label PentaTone Classics

Annonce de concerts :

Dimanche 25 octobre, Festival de musique sacrée de Perpignan, Eglise des Dominicains, 18h30, Les Arts florissants, Paul Agnew (dir.) contre-ténor Tim Mead, Programme Bach / Vivaldi. Réservations ici

Dimanche 25 octobre, récital de Benjamin Alard avec la soprano Myriam Arbouz à 16h, à l'auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu « Chronique d’Anna Magdalena Bach » , construit autour du « Petit livre d’Anna Magdalena Bach - 1725 ». Réservations ici

, construit autour du « Petit livre d’Anna Magdalena Bach - 1725 ». Mercredi 28 octobre, récital de Benjamin Alard au clavecin à l’Hôtel du Haut-Doyenné de Lisieux, « Carte-Blanche autour de Bach »

Samedi 31 octobre , Festival du Haut-Jura, 20h Château-Chalon, Église Saint-Pierre, « Bach dans tous ses états », Olivier Fortin (claveciniste) et Julien Martin (flûtiste). Réservations ici

, Festival du Haut-Jura, 20h Château-Chalon, Église Saint-Pierre, Olivier Fortin (claveciniste) et Julien Martin (flûtiste). Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, Auditorium de Radio-France, intégrale des Concertos pour clavecins de Bach, avec Carole Cerasi, Céline Frisch, Béatrice Martin, Frédérik Haas, Justin Taylor, Olivier Baumont. Réservations ici

