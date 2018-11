Le Bach du dimanche 25 novembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavier en ré mineur n° 1 BWV 1052

Mouvement 1. Allegro

David Fray, piano et direction

Philharmonique de chambre allemande de Brême

Disque : Virgin classic 213642 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavier en la majeur n° 4 BWV 1055

Mouvement 2. Larghetto

David Fray, piano et direction

Philharmonique de chambre allemande de Brême

Disque : Virgin Classic 213642 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavier en fa mineur n° 5 BWV 1056

Mouvement 2. Adagio

David Fray, piano et direction

Philharmonique de chambre allemande de Brême

Disque : Virgin classic 213642 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux claviers en ut majeur BWV 1061

Arrangement jazz de Jacques Loussier

Mouvement 2 : Adagio

Suher Pekinel, Guher Pekinel, pianos

André Arpino, batterie

Benoit Dunoyer de Segonzac, contrebasse

Disque : Teldec 8573-80823-2 (2000)

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Mouvement 6. Tempo di Gavotta

David Fray, piano

Disque : Virgin Classics 0709442 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux claviers en ut mineur BWV 1062

Transcription du Concerto pour deux violons en ré mineur

Mouvement 1. Vivace

David Fray, piano et direction

Andrey Vigoureux, piano

Disque : Erato 0190295632281 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux claviers en ut mineur BWV 1060

Mouvement 2. Adagio

David Fray, piano et direction

Emmanuel Christien, piano

Disque : Erato 0190295632281 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour trois claviers en ré mineur BWV 1063

Mouvement 1. Allegro

David Fray, piano et direction

Jacques Rouvier, Emmanuel Christien, pianos

Disque : Erato 0190295632281 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 2 en ut mineur

Mouvement 5. Rondeau

David Fray, piano

Disque : Virgin Classics 0709442 (2012)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux claviers en ut majeur BWV 1061

Mouvement 1. Allegro

David Fray, piano et direction

Jacques Rouvier, piano

Disque : Erato 0190295632281 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour deux claviers en ut majeur BWV 1061

Arrangement pour hautbois, basse de viole, violon, basson, cordes et basse continue

Mouvement 1. Allegro

Xenia Loffler, hautbois

Vittorio Ghielmi, basse de viole

Helena Zemanova, violon

Györgyi Farkas, basson

Collegium 1704, Vaclav Luks (dir.)

Disque : Accent ACC24347 (2018)

Antonio Vivaldi

Concerto pour quatre violons en si mineur op. 3 n° 10 de L’Estro armonico

1. Allegro

2. Largo

3. Larghetto-Adagio-Largo

4. Allegro

Arte dell’arco, Federico Guglielmo (violon et dir.)

Disque : Brilliant Classics 95200/5 (2014)

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour quatre claviers en la mineur BWV 1065

1. Allegro

2. Largo

3. Allegro

David Fray, piano et direction

Emmanuel Christien, Jacques Rouvier, Andrey Vigoureux, pianos

Disque : Erato 0190295632281 (2018)

Nouveauté discographique

David Fray, Concertos pour deux, trois et quatre pianos avec Emmanuel Christien, Jacques Rouvier, Audrey Vigoureux et l’Ensemble à cordes de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse (label Erato, 16 novembre)

Cabinet des curiosités