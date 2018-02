Le Bach du dimanche 25 février 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Leur premier disque

Ensemble Alia Mens, Olivier Spilmont (dir.), Trois cantates de Bach, PARATY Productions PTY916157D (2017)

, © PARATY

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 47 « Wer sich selbst erhöhet der soll erniedriget warden”

Air de soprano avec orgue oblige “Wer ein wahrer Christ will heissen”

Sandrine Piau, soprano

Ton Koopman, orgue

Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Challenge Classics CC72218 (2005)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 4 : Sinfonia

Cantate BWV 169 : Air de contralto « Stirb in mir »

Cantate BWV 191 : Chœur « Gloria in excelsis deo »

Cantate BWV 85 : Air de contralto « Jesus ist ein guter Hirt »

Cantate BWV 147 : Choral « Jesu bleibet meine Freude »

Nathalie Stutzmann, contralto

Ensemble Ofreo 55, Nathalie Stutzmann (dir.)

Chœur de chambre Mikaeli

Disque : Deutsche Grammophon 481 0062 (2012)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 161 « Leachier der Regen und Schnee vom Himmel fällt »

1. Air de contre-ténor « Komm du süsse Todesstunde » 4’56

2. Récitatif de ténor « Welt deine Lust ist Last » 1’57

3. Air de ténor « Mein Verlangen » 4’44

4. Récitatif de contre-ténor « Der Schluss ist schon gemacht » 2’19

5. Chœur « Wenn es maines Gottes Wille » 3’01

6. Choral « Der Leib zwar in der Erden » 1’52

Eugénie Lefèvre, soprano

Pascal Bertin, contre-ténor

Thomas Hobbs, ténor

Geoffroy Buffière, basse

Ensemble Alia Mens, Olivier Spilmont (dir.)

Disque : PARATY Productions PTY916157D (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin BWV 1056

1. Allegro

2. Largo

3. Presto

Bertrand Cuiller, clavecin

Ensemble Stradivaria, Daniel Cuiller (dir.)

Disque : Mirare MIR 085 (2009)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 35 « Geist und Seele wird verwirret »

1. Concerto (instrumental)

2. Air de haute-contre « Geist und Seele wird Verwirret »

Damien Guillon, haute-contre

Maud Gratton, orgue

Le Banquet céleste, Damien Guillon (dir.)

Disque : zigzag Territoires ZZT305 (2011)

♫ Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988

Transcription pour orgue de Hansjörg Albrecht

Variations 28, 29 et 30 + Aria Da capo

Hansjörg Albrecht, orgue

Orgue Mühleisen (Alsace, 2000) de l’Eglise abbatiale de Bad Gandersheim (Basse-Saxe, Allemagne)

Disque : OEHMS Classics OC625 (2007)

Annonce de concerts

Samedi 31 Mars

_*Olivier Spilmont, clavecin en concert à *_Aubusson (Creuse) dans les « Suites françaises » de Jean-Sébastien Bach.

Interview d'Olivier Spilmont.

27 septembre

Festival d'Ambronay : L’Ensemble Alia Mens, Olivier Spilmont (dir.) donnera en concert les trois Cantates de Weimar de Jean-Sébastien Bach enregistrées dans leur premier disque « La cité céleste » (été 2017).

Cabinet de curiosités

Attention, la vidéo est en hollandais. Vous pouvez activer sur YouTube des sous-titres en anglais.