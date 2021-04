Le Bach du dimanche 25 avril 2021

Au programme de cette 162e émission : un zoom sur les concertos de Carl Philipp Emanuel Bach avec Ophélie Gaillard (violoncelle), Sergio Azzolini (basson), Andreas Staier (clavecin) et Jacques Zoon (flûte traversière) ; puis les Partitas au piano par Evgueni Koroliov (nouveauté du label Tacet).

Générique de l'émission :

Jean-Sébastien Bach / Gabriela Montero

"Beyond Bach"

Gabriela Montero, piano

Extrait du CD " Bach and Beyond "

EMI Classics (REF 094635747720 / 2006)

Programmation musicale, première heure :

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto pour violoncelle n° 1 en la mineur Wq 170

Mouvement 1 : Allegro assai

Ophélie Gaillard, violoncelle

Ensemble Pulcinella

Direction Ophélie Gaillard

Disque : Aparté AP080 (2013)

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto pour violoncelle en la majeur Wq 172

(version pour basson)

Mouvement central : Largo con sordini, mesto

Sergio Azzolini, basson

Streicherakademie Bozen

Direction Georg Egger

Disque : Sony (2011)

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto pour clavecin en ut mineur Wq 43 n° 4

1. Allegro assai

2. Poco Adagio

3. Tempi di menuetto

4. Allegro assai

Andreas Staier, clavecin

Freiburger Barockorchester

Direction Thomas Hengelbrock

Disque : Deutsche Harmonia Mundi RD 77187 (1990)

Carl Philipp Emanuel BACH

Double concerto pour clavecin et pianoforte en mi bémol majeur Wq 47

Mouvement 1 : Allegro molto

Leon Berben, clavecin

Robert Hill, pianoforte

Musica Antiqua Köln

Direction Reinhard Goebel

Disque : Archik Produktion 471579-2 (2002)

Carl Philipp Emanuel BACH

Double concerto pour clavecin et pianoforte en mi bémol majeur Wq 47

Mouvement 3 : Presto

Leon Berben, clavecin

Robert Hill, pianoforte

Musica Antiqua Köln

Direction Reinhard Goebel

Disque : Archik Produktion 471579-2 (2002)

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto pour flûte traversière en ré mineur Wq 22

Mouvement 3 : Allegro di molto

Jacques Zoon, flûte traversière

Solistes Baroques de Berlin

Direction Gottfried von der Goltz

Disque : Deutsche Harmonia Mundi 88843004252 (2014)

7h55 : Propos sur Bach : « S » comme « Suite

à réécouter émission Propos sur Bach S comme Suite

8h : La Cantate du jour : BWV 146

à réécouter émission La Cantate La Cantate BWV 146 « Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen »

Programmation musicale, deuxième heure

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 6 en mi mineur BWV 830

Mouvement 1 : Toccata

Evgueni Koroliov, piano

Disque : Tacet 265 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 2 en ut mineur BWV 826

Mouvement 4 : Sarabande

Evgueni Koroliov, piano

Disque : Tacet 265 (2021)

Jean-Sébastien BACH

Partita n° 1 en si bémol majeur BWV 825

Mouvement 6 : Gigue

Evgueni Koroliov, piano

Disque : Tacet 265 (2021)

Nouveautés discographiques :

Bach : Les "Partitas n° 6, n° 1 et n° 2" (volume 1), par le pianiste Evgueni Koroliov.

Une nouveauté du label Tacet (mars 2021)

Cabinet des curiosités :

"Toccata et Fugue en ré mineur" de Bach, à la guitare électrique par Laura Lace (Riga, Lettonie) :