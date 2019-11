Le Bach du dimanche 24 novembre 2019

Générique de l'émission : La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Robert Schumann

Six Fugue sur le nom de BACH op. 60 (1845)

Fugue n° 5 (Lebhaft en fa majeur)

Olivier Vernet, orgue

Orgue Stiehr-Jaquot, Eglise St-Michel de Wisches (67)

Disque : Ligia Digital LIDI 0104222-10 (2010)

Franz Liszt

Prélude et Fugue sur le nom de BACH S. 260

Xavier Darasse, orgue

Grandes orgues Cavaillé-Coll de la basilique Saint-Sernin de Toulouse

Enregistrement d’octobre 1969

Disque : Erato 4509-92407-2 (1993)

Nino Rota

Circus Waltz sur le nom de BACH

Livia Mazzanti, orgue

Orgue de la Tonhalle de Zürich

Disque : RCA 74321470162 (1997)

Nino Rota

Walzer Carillon sur le nom de BACH

Livia Mazzanti, orgue

Orgue de la Tonhalle de Zürich

Disque : RCA 74321470162 (1997)

Francis Poulenc

Valse-improvisation sur le nom de BACH FP 62

Eric Lesage, piano

Disque : RCA 88985321992 (2016)

Alfredo Casella

Ricercares sur le nom de Bach op. 52

N° 2 Ostinato

Michele d’Ambrosio, piano

Disque : Brilliant Classics (2014)

Luigi Dallapiccola

Quaderno musicale di annalibera pour piano

N° 1 Simbolo

Raffaele Mani, piano

Disque : Meta Records META 048 (2008)

Arthur Honegger

Prélude, arioso et fughette (sur le nom de BACH) H81

Version pour orchestre à cordes

Orchestre de Chambre de Lausanne

Direction Jesus Lopez Cobos

Disque : Virgin VC 791486-2 (1992)

Nicolai Rimski-Korsakov

Six variations sur Bach pour piano op. 10

Bernard Ringeissen, piano

Disque : ADES 14166-2 (1990)

Raphaël Imbert

Improvisation sur BACH

Raphaël Imbert, saxophone

Disque : ZigZag Territoires ZZT 080101 (2008)

7h55 : Propos sur Bach : 13. La démission d’Arnstadt (1707)

8h : La Cantate du jour :

Programmation musicale, deuxième heure :

Julius Röntgen

Symphonie n° 19 en ut mineur (sur le nom de Bach)

Mvt. 1 Allegro

Mvt. 3 Allegro agitato

Orchestre symphonique des Pays-Bas

Direction David Porcelijn

Disque : CPO 777310-2 (2012)

Hanns Eisler

Deutsche Sinfonie op. 50

N° 2 An die Kämpfer in den konzentrationslagen

Pour soli choeur et orchestre

Chœur et Orchestre symphonique de la radio de Berlin

Direction Max Pommer

Disque : Berlin classics 0093262 BC (1988)

Arnold Schönberg

Variations pour orchestre op. 31

Finale

West Eastern Divan Orchestra

Direction Daniel Barenboim

Disque : DECCA 478 2719 (2011)

Arvo Pärt

« Wenn Bach bienen gezuchtet hatte » pour piano, orchestra à cordes et quintette à vent

Philharmonia Orchestra

Direction Neeme Järvi

Disque : Chandos CHAN 9134 (1993)

Charles Koechlin

Offrande musicale sur le nom de BACH (extraits)

Choral, Canon, Contrepoint libre à 6 parties et Final

Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart

Direction Heinz Holliger

Disque : Hänssler Classic CD 93221 (2009)

Conseil de lecture :

Etienne Barilier : "B-A-C-H, Histoire d’un nom dans la musique"

Genève, Editions Zoe, 1997 (édition revue et augmentée en 2003)

Annonces concerts :

Samedi 30 novembre à 17h, à l’Arsenal de Metz :

Le Wierner Kammerchor et Les talents Lyriques, sous la direction de Christophe Rousset.

Au programme : Magnificat de Jean-Sébastien Bach et de C.P.E. Bach

Dimanche 24 novembre, à Caen à à 17h (Notre-Dame de la Gloriette)

Vendredi 29 novembre à Mesnières-en-Bray à 20h (Château)

Dimanche 1er décembre à Cabourg à 16h (La Sall’In)

Les Métaboles et L’Orchestre régional de Normandie, direction : Léo Warinsky et Denis Comtet

« Bach le nordique! » au programme Bach, Mendelssohn, Grieg, Linda Leimane, Nystedt

Dimanche 24 novembre à 17h Église Saint-Exupère de Toulouse :

La Cantates sans filet : La "Cantate BWV 52" par l’Ensemble baroque de Toulouse sous la direction de Michel Brun

(Horaires : 17h : Répétition publique et commentée / 18h30 : Cantate / entrée libre sans réservation)

« Cantates sans filet », c’est une rencontre ! Une rencontre avec le grand Johann Sebastian Bach tout d’abord (…), une rencontre avec le public ensuite, auquel nous proposons, grâce en particulier à l’engagement bénévole des artistes professionnels qui y participent, ce moment original. Une rencontre entre musiciens enfin, puisque l’Ensemble Baroque de Toulouse accueille à cette occasion des instrumentistes et des chanteurs provenant d’autres horizons musicaux.

Dimanche 1er décembre à l’Opéra de Dijon (Auditorium) à 15h :

"Les 20 ans du Café Zimmermann", clavecin et direction musicale : Céline Frisch

Au programme : JS Bach, Suite n°1 en ut majeur BWV 1066, Suite n°3 en ré majeur BWV 1068, Concerto pour 2 violons en ré mineur BWV 1043 & Concertos Brandebourgeois n°2 en fa majeur BWV 1047 et n°4 en sol majeur BWV 1049

Le Cabinet de curiosités :