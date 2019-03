Le Bach du dimanche 24 mars 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Six Chorals Schübler « Wo soll ich fliehen » BWV 646

Benjamin Alard, orgue

Orgue Giroud d’Arques-la-Bataille (Normandie)

Disque : L’Autre Monde LAM6 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Six Chorals Schübler « Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ » BWV 649

Benjamin Alard, orgue

Orgue Giroud d’Arques-la-Bataille (Normandie)

Disque : L’Autre Monde LAM6 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Six Chorals Schübler « Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV 645

Benjamin Alard, orgue

Orgue Giroud d’Arques-la-Bataille (Normandie)

Disque : L’Autre Monde LAM6 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Prélude n° 12 en fa mineur BWV 857

Glenn Gould, piano

Enregistrement de 1963

Disque : Sony SM2K 52600 (2008)

Jean-Sébastien Bach / Dieter Ilg

Prélude n° 12 en fa mineur BWV 857

Dieter Ilg, contrebasse

Rainer Böhm, piano

Patrice Héral, batterie

Disque : ACT MUSIC 9844-2 (2017)

Jean-Sébastien Bach

Fugue n° 12 en fa mineur BWV 857

Glenn Gould, piano

Enregistrement de 1963

Disque : Sony SM2K 52600 (2008)

Le propos

Propos sur Bach de Georges Enesco (1952) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Georges Enesco (1952)

Programmation musicale de la deuxième heure

Georges Enesco

Suite pour piano n° 1 en sol mineur op. 3

Mvt. 1 et 2 Prélude et Fugue

Raluca Stirbat, piano

Disque : Hänssler Classic 98060 (2015)

Georges Enesco

Suite pour piano n° 1 en sol mineur op. 3

Mvt. 3 Adagio

Raluca Stirbat, piano

Disque : Hänssler Classic 98060 (2015)

Georges Enesco

Fugue en ut majeur

Raluca Stirbat, piano

Disque : Hänssler Classic 98060 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Prélude en si mineur BWV 544

Emile Naoumoff, piano

Disque : Saphir Productions LVC 001006 (1998)

Christopher William Pierce

Sur un arrangement du Prélude en si mineur de Bach pour deux guitares

ChromaDuo

Rob Mac Donald et Tracy Anne Smith, guitares

Disque : Naxos 8.572757 (2011)

Heitor Villa-Lobos

Prélude pour guitare n° 3 W 419 / Andante en la mineur (Homenagem a Bach)

Julian Bream, guitare

Enregistrement de 1956

Disque : Frémeaux & Associés FA5697 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Suite en ut mineur BWV 997

Mvt. 1 Praeludium

Andreaw Lawrence-King, harpe baroque

Disque : Harmonia Mundi 05472775232 (1999)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en trio n° 1 en mi bémol majeur BWV 525

Arrangement en sol majeur pour flûte traversière, violon et basse continue

Allegro – Adagio – Allegro

Sigiswald Kuijken, violon

Barthold Kuijken, flûte traversière

Wieland Kuijken, violoncelle

Robert Kohnen, clavecin

Enregistrement de 2006

Disque : Accent ACC24351/8 (2018)

Nouveauté discographique

Disque Bach « Wachet auf ! » de Benjamin Alard sur l’orgue Giroud d’Arques-la-Bataille, en Normandie (label L’Autre Monde)

Le jeu du Bach du dimanche

Nous vous proposons aujourd'hui de gagner 5 CD « Wachet auf ! » deBenjamin Alard (label L’Autre Monde). Restez à l'écoute et envoyez votre réponse sur l'onglet"contact" de l'émission.

Cabinet des curiosités