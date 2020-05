Le Bach du dimanche 24 mai 2020

Au programme de cette 122e émission : les Suites anglaises par le claveciniste Paolo Zanzu (nouveauté Musica Ficta) ; la Cantate du Jeudi de l’Ascension BWV 43 (Leipzig, 1726) et l’Oratorio (extraits) de la Résurrection et de l’Ascension de Jésus de Carl Philipp Emanuel Bach par Philippe Herreweghe

Générique de l'émission :

La musique du générique de l'émission est un extrait de "Beyond Bach", un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach.

Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations.

Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : " Bach and Beyond" paru chez EMI Classics (2006 - REF 094635747720)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 5 en mi mineur BWV 810

Transcription pour deux guitares du Duo Monténégrin

Prélude

Duo de guitares Monténégrin

Danijel Cerovic et Goran Krivokapic, guitares

Disque : Naxos 8573676 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 3 en sol mineur BWV 808

Transcription pour violon et violoncelle de Frederick Neumann

Gavotte I

Renaud Capuçon, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Disque : Virgin Classics 3326262 (2006)

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811

Arrangement pour violoncelle et piano de Fernand Pollain

Gavotte I

Pablo Casals, violoncelle

Nikolai Mednikoff, piano

Enregistré le 31 janvier 1928

Disque : RCA 09026616162 (1994)

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 6 en ré mineur BWV 811

Gavotte I et Gavotte II

Glenn Gould, piano

Enregistrement de 1977

Disque : Sony G0100032924998 (2015)

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 1 en la majeur BWV 806

Prélude

Paolo Zanzu, clavecin

Disque : Musica Ficta 404279 (2020)



Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 2 en la mineur BWV 807

Sarabande

Paolo Zanzu, clavecin

Disque : Musica Ficta 404279 (2020)



Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 4 en fa majeur BWV 809

Gigue

Paolo Zanzu, clavecin

Disque : Musica Ficta 404279 (2020)



Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 3 en sol mineur BWV 808

Prélude – Allemande – Courante – sarabande – Gavotte I – Gavotte II ou La Musette – Gavotte I da capo – Gigue

Paolo Zanzu, clavecin

Disque : Musica Ficta 404279 (2020)



Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 2 en la mineur BWV 807

Arrangement pour accordéon

Bourrées I et II

Elodie Soulard, accordéon

Disque : NoMadMusic NMM026 (2015)



7h55 : Propos sur Bach : 32. La famille Bach s’agrandit

8h : La Cantate du jour

Programmation musicale, deuxième heure :

Heinrich Biber

Sonate n° 12 en ut majeur « L’Ascension du Christ »

Extraite des « Sonates du Rosaire » pour violon

1. Intrada. Aria tubicinum

2. Allemande

3. Courante. Double

Patrick Bismuth, violon

La Tempesta

Direction Patrick Bismuth

Disque : ALPHA 327545 (2019)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 1 en si mineur BWV 1002

Mouvement 3 : Courante

Patrick Bismuth, violon

Disque : STIL 1209 SAN 91 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Résurrection et Ascension de Jésus Wq 240

Chœur « Triumph ! Der Fürst des leben sieget ! » (2e partie)

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Résurrection et Ascension de Jésus Wq 240

Air de ténor « Mein Herr, mein Gott ! » (2e partie)

Christoph Prégardien, ténor

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Résurrection et Ascension de Jésus Wq 240

Chœur « Triumph ! Der Sohn des höchsten sieget ! » (2e partie)

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Résurrection et Ascension de Jésus Wq 240

Air de basse « Ihr Tore Gottes » (2e partie)

Peter Harvey, basse

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Carl Philipp Emanuel Bach

Résurrection et Ascension de Jésus Wq 240

Chœur final « Gott fahret auf mit Jauchzen » (2e partie)

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du Siècle des Lumières

Direction Philippe Herreweghe

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992

Nouveauté discographique :

Les"Suites anglaises BWV 806-811"de Jean-Sébastien Bach, par le claveciniste Paolo Zanzu (label Musica Ficta).

Le Cabinet des curiosités :

Jean Sébastien Bach : "Cantate BWV 140" par l'Ensemble Le Stagioni, dirigé par Paolo Zanzu