Le Bach du dimanche 24 juin 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

Cantate BWV 30 "Freue dich, erlöste Schar !" émission La Cantate Cantate BWV 30 "Freue dich, erlöste Schar !"

♫ Jean-Sébastien Bach

Suite pour luth en sol mineur BWV 995

Arrangée par Bach à partir de la Suite pour violoncelle en ut mineur BWV 1011

Mvt. 1 Prélude

Thomas Dunford, archiluth

Archiluth de Giuseppe Tumiati (Crémone 1993)

Disque : ALPHA 361 (2018)

Le propos

Propos sur Bach de Philippe Sollers (1986) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Philippe Sollers (1986)

Programmation musicale de la deuxième heure

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 180 « Schmücke dich, O Liebe Seele »

Choeur introductif

Gli Angeli Genève, Stephan Macleod (dir.)

Disque : Sony (2010)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 131 « Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir »

Chœur final « Israel hoffe auf den Herrn »

Vox Luminis, Lionel Meunier (dir.)

Disque : ALPHA 258 (2016)

♫ Jean-Sébastien Bach /Rhoda Scott

Prélude en ré mineur / Les feuilles mortes

Rhoda Scott, orgue Hammond

Album : Come Bach to me

Disque : Classic Jazz France 1970

♫ Jean-Sébastien Bach

Sonate pour flûte en sol mineur BWV 1034

Mvt. 4 Allegro

Hugo Reyne, flûte à bec

Pierre Hantaï, clavecin

Emmanuelle Guigues, viole de gambe

Disque : Mirare MIR 038 (2009)

♫ Jean-Sébastien Bach

Partita n° 3 en la mineur BWV 827

mvt. 2 Allemande

Jean-Luc HO, Clavecin

Clavecin Emile Jobin

Disque : NoMadMusic NMM016 (2015)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 55 "Ich armer Mensch ich Sündenknecht"

Récitatif et air de tenor “Erbarme dich”

Reinoud Van Mechelen, ténor

Anna Besson, flûte traversière

Benjamin Alard, orgue

Ronan Kernoa, violoncelle baroque

Ensemble A nocte Temporis

Disque : ALPHA 117976 (2016)

♫ Jean-Sébastien Bach

Prélude et fugue en ut mineur BWV 847 à l’orgue

Frédéric Desenclos, orgue

Disque : Triton TRI 331102 (1999)

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 78 « Jesu der du meine Seele »

Chœur introductif

Akademia, Françoise Lasserre (dir.)

Disque : ZigZag territoires ZZT 090502 (2009)

♫ Carl Philipp Emanuel Bach

Résurrection et Ascension de Jésus Wq 240

Partie 2 : Chœur final « Gott fahret auf mit jauchzen »

Collegium Vocale de Gand

Orchestre du siècle des lumières, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Virgin Classics VRGN 8262682 (1992)

Nouveauté discographique

BACH. Le luthiste Thomas Dunford consacre un programme à Jean-Sébastien Bach : la Suite en sol mineur BWV 995, la Suite BWV 1007 et la Chaconne de la Partita BWV 1004. Disque sorti chez Alpha le 8 juin - ALPHA 361.

Sur la route des festivals

Festival de Saintes, du 13 au 21 juillet 2018

L'édition 2018, toujours dédiée à la musique de Bach, traversera cette année la Manche pour donner voix aux ensembles ou compositeurs britanniques. La voix est plus que jamais présente cette année avec les solistes des ensembles de Gli Angeli Genève, le Banquet Céleste et Vox Luminis au service des cantates de Bach.

Gli Angeli Genève, Stephan MacLeod / Bach - 14 et 16 juillet 2018

Le Banquet Céleste, Damien Guillon / Bach - 19 juillet 2018

Vox Luminis, Lionel Meunier / Bach - 21 juillet 2018

Vox Luminis est également présent les 27, 28 et 29 juillet au Festival Musique et mémoire dans les Vosges, 13-29 juillet 2018.

Festival Bach de Toul en Lorraine jusqu'au 23 septembre en présence de Rhoda Scott avec Pascal Vigneron - Feuilletez le programme 2018.

Le Centre musical international Bach basé à St Donat sur l'Herbasse (26) vous donne rendez vous pour le Festival Bach 2018 intitulé cette année "Métamorphoses Bach" avec 7 concerts, du 1er au 5 août.

XXème édition du Festival Bach en Combrailles, dans le Puy-de-Dôme, du 6 au 12 août 2018.

Télécharger le programme.

En Normandie, l’Académie Bach d'Arques-la-Bataille présente le Festival de Musique Ancienne, 20ème édition du 21 au 25 août 2018.

52ème Festival de La Chaise-Dieu du 18 au 28 Août 2018

Chaque fin d'été depuis 1966, le Festival de La Chaise-Dieu réunit des milliers de mélomanes et d'artistes de renommée internationale au cœur des hauts plateaux de la Haute-Loire.

Toute la programmation ici.

Les rencontres musicales de Vézelay du 23 au 26 août prochains

Quatre jours et plus de vingt concerts pour un festival autour de la voix en pleine nature dans un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cabinet de curiosités

Jethro Tull, groupe de rock progressif britannique des années 70 (Ian Anderson flûtiste) interprète "Bourée", une adaptation de la Bourrée de la suite pour luth n° 1 en Mi mineur de Jean-Sébastien Bach (BWV 996).