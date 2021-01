Le Bach du dimanche 24 janvier 2021

Au programme de cette 149e émission : une heure de programmation 100% espagnole avec Diego Ares, Lina Tur-Bonet, Dani Espasa, Carlos Mena, Sivia Marquez Chulilla, Javier Nunez, Jordi Savall… et le Clavier bien tempéré (Livre 2) par Piotr Anderszewski (nouveauté Warner Classics, sortie le 29 janvier)

Programmation musicale, première heure :

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 4 en ut mineur BWV 1017

Mouvement 1 : Sicilienne. Largo

Lina Tur-Bonet, violon

Dani Espasa, clavecin

Disque : Aparté AP219 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin n° 6 en sol majeur BWV 1019

Mouvement 4 : Adagio

Lina Tur-Bonet, violon

Dani Espasa, clavecin

Disque : Aparté AP219 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Chaconne de la Partita n° 2 en ré mineur BWV 1004

Arrangement pour contre-ténor et accordéon

Carlos Mena, contre-ténor

InakiAlberdi, accordéon

Disque : IBS Classical IBS 92019 (2019)

Jean-Sébastien BACH

Adagio en sol majeur BWV 968

Diego Ares, clavecin

Disque : Harmonia Mundi 90228384DI (2018)

Carl Philipp Emanuel BACH

12 Variations en ré mineur sur Les Folies d’Espagne Wq 118 n°9 H263

Silvia Marquez Chulilla, clavecin

Disque : IBS Classical IBS52018 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Fantaisie chromatique en ré mineur BWV 903

Javier Nunez, clavecin

Disque : Arcana 187655 (2018)

Jean-Sébastien BACH

Partita en si mineur BWV 1002

Transposition en sol mineur pour basse de viole

Sarabande

Jordi Savall, basse de viole

Disque : Alia Vox AV 9803 (1998)

Jean-Sébastien BACH

Suite n° 1 en sol majeur BWV 1007

Transposition en ut majeur pour lyra viole

Gigue

Jordi Savall, basse de viole

Disque : Alia Vox AV 9803 (1998)

Jean-Sébastien BACH

Air de la Suite pour orchestre n° 3 BWV 1068

Adaptation pour voix et chœur

Montserrat Caballé, soprano

Chœur du Théâtre d’Etat de Karlsruhe

SWR-Runfunk-Orchester Kaiserlautern

Direction : José Collado

Disque : BMG 74321579942 (1998)

7h55 : Propos sur Bach : M comme Messe

Propos sur Bach : M comme Messe

8h : La Cantate du jour : BWV 156

La Cantate du jour : BWV 156

Programmation musicale, deuxième heure :

Jean-Sébastien BACH

Suites anglaises n° 3 en sol mineur BWV 808

Prélude

Piotr Anderszewski, piano

Disque : Warner Classics 0825646219391 (2014)

Jean-Sébastien BACH

Prélude et Fugue n° 8 en ré# mineur BWV 877

(Clavier Bien tempéré, Livre II)

Piotr Anderszewski, piano

Disque : Warner Classics (2021)

Jean-Sébastien BACH

Messe brève en sol majeur BWV 236

Kyrie

Gloria

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

Disque : Alpha 170 (2010)

Jean-Sébastien BACH

Messe brève en sol majeur BWV 236

Domine Deus

Quoniam

Cum SanctoSpiritu

Eugénie Warnier, soprano

Terry Mey, contre-ténor

Emiliano Gonzalez-Toro, ténor

Christian Immler, basse

Disque : Alpha 170 (2010)

Nouveauté discographique :

Piotr Anderszewski, Clavier bien tempéré (Livre 2) – Extraits, nouveauté Warner Classics, sortie le 29 janvier 2021

Cabinet des curiosités :

Bach Flamenco : Ara Malikian et José Luis Monton en 2016 (à partir du Prélude de la Partita n° 3 pour violon)