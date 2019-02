Le Bach du dimanche 24 février 2019

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

Cantate BWV 181 « Jeichgesinnte Flattergeister » émission La Cantate Cantate BWV 181 « Jeichgesinnte Flattergeister »

Jean-Sébastien Bach

Missa brevis en fa majeur BWV 233

kyrie eleison

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : Alpha 170 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Missa brevis en la majeur BWV 234

kyrie eleison

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : Alpha 130 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Missa brevis en sol mineur BWV 235

kyrie eleison

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : Alpha 130 (2008)

Jean-Sébastien Bach

Missa brevis en sol majeur BWV 236

kyrie eleison

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : Alpha 170 (2010)

Jean-Sébastien Bach

Messe en si mineur BWV 232

kyrie eleison (chœur)

christe eleison (duo)

Eugénie Warnier et Anna Reinhold, sopranos

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (dir.)

Disque : Alpha 188 (2012)

Le propos

Propos sur Bach de Willy Ronis (2000) émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Willy Ronis (2000)

Programmation musicale de la deuxième heure

Jean-Sébastien Bach

Ouverture à la manière française en si mineur BWV 831

Jean-Luc Ho, clavecin

Disque : Encelade ECL 1101 (2011)

Jean-Sébastien Bach

Partita n° 1 en si bémol majeur BWV 825 Mvt. Sarabande

Jean-Luc Ho, clavecin

Disque : NoMadMusic (2015)

Jean-Sébastien Bach / Michael Form / Dirk Börner

Sonate en sol majeur

Mvt. 1 Largo d’après BWV 1005 (mvt. 3) / mvt. 2 Fuga. Presto d’après BWV 1021 (mvt. 4)

Michael Form, flûte à bec

Dirk Börner, clavecin

Album : « Bach Remixed »

Disque : Pan Classics 2013

Jean-Sébastien Bach / Michael Form / Dirk Börner

Sonate en sol majeur

Mvt. 3 Andante d’après BWV 590 (mvt. 3) / mvt. 4 Allegro d’après BWV 998 (mvt. 3)

Michael Form, flûte à bec

Dirk Börner, clavecin

Album : « Bach Remixed »

Disque : Pan Classics 2013

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle seul n° 5 en ut mineur BWV 1011

Mvt. 1 Prélude

Anner Bylsma, violoncelle baroque

Disque : Pro Arte CDD 230 (1985)

Jean-Sébastien Bach / Michael Form / Dirk Börner

Ouverture en ré mineur

Mvt. 1 Ouverture (d’après BWV 1011)

Michael Form, flûte à bec

Dirk Börner, clavecin

Album : « Bach Remixed »

Disque : Pan Classics 2013

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 639 « Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ”

Michael Form, flûte à bec

Dirk Börner, clavecin

Marie Rouquié, violon

Etienne Floutier, basse de viole

Disque : Pan classics PC 10384 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 622 « O Mensch bewein dein ünde gross”

Michael Form, flûte à bec

Dirk Börner, clavecin

Marie Rouquié, violon

Etienne Floutier, basse de viole

Disque : Pan classics PC 10384 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 650 « Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter »

Michael Form, flûte à bec

Dirk Börner, clavecin

Marie Rouquié, violon

Etienne Floutier, basse de viole

Disque : Pan classics PC 10384 (2018)

Jean-Sébastien Bach

Concerto à quatre en sol mineur

(à partir du Prélude en mi mineur pour orgue BWV 548)

Mvt. 1 Andante

Michael Form, flûte à bec

Dirk Börner, clavecin

Marie Rouquié, violon

Etienne Floutier, basse de viole

Disque : Pan classics PC 10384 (2018)

Annonces de concerts

Le festival "Mars en baroque" se tiendra du 26 février au 31 mars 2019 à Marseille pour réserver vos places cliquer ici

