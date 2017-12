Le Bach du dimanche 24 décembre 2017

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n° 2 en fa majeur BWV 1047

1. Allegro

2. Andante

3. Allegro assai

European Brandeburg Ensemble, Trevor Pinnock (dir.)

Disque : AVIE AV2119 (2007)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 121 « Christum wir sollen loben schon »

1. Chœur « Christum wir sollen loben schon » 2’46

2. Air de ténor « O du von Gott erhöhte Kreatur » 4’26

3. Récitatif de haute-contre « Der Gnade unermesslichs Wesen » 1’18

4. Air de basse « Johannis freudenvolles Springen » 7’19

5. Récitatif de soprano « Doch wie erblickt es dich in deiner Krippen » 1’00

6. Choral : « Lob Ehr’ und Dank sei dir gesagt » 0’57

Julia Neumann, soprano

Jan Börner, haute-contre

Johannes Kaleschke, tenor

Stephan MacLeod, basse

Choeur et Orchestre de la Fondation Jean Sébastien Bach, Rudolf Lutz (dir.)

Disque : J.S. BACH-STIFTUNG B592 (2017)

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour orgue en ré mineur BWV 1052a

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro

André Isoir, orgue

Le Parlement de musique, Martin Gester (dir.)

Orgue Westenfelder de Fère-en-Tardenois

Disque : La Dolce Volta LDV 118.0 (2013)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 133 « Ich freue mich in dir »

1. Chœur « Ich freue mich in Dir » 4’14

2. Air de contralto « I Getrist Es fast ein heiliger Leib » 4’34

3. Récitatif de ténor « Ein Adam mag sich voller Schrecken » 1’05

4. Air de soprano « Wie lieblich klingt es in den Ohren » 7’35

5. Récitatif de basse « Wohlan Des Todes Furcht und Schmerz » 1’00

6. Choral : « Wohlan so will ich » 1’09

Dorothee Mields, soprano

Ingeborg Danz, contralto

Mark Padmore, tenor

Peter Kooy, basse

Collegium Vocale de Gand, Philippe Herreweghe (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 901781.82 (2003)♫ Jean-Sébastien BACH / Eugen CICERO

Bach’s softly sunrise

Eugen Cicero, piano

Peter Witte, basse

Charly Antolini, batterie

Enregistrement du 14 mars 1965 (Album Rokoko-Jazz)

Disque : MPS 002894762788 (2006)♫ Nina SIMONE

Love me or leave me

Enregistrement à New York en octobre 1965 pour Philips

Disque : Verve 065021-2 (2007)

