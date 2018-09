Le Bach du dimanche 23 septembre 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

, © EMI Classics

Programmation musicale

La cantate

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 18 « Gleichwie der Regen und Schnee von Himmel fällt »

Sinfonia instrumentale

Ensemble Alia Mens, Olivier Spilmont (dir.)

Disque : Paraty productions PTY916157D (2017)

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 161 « Komm du süsse Todesstunde »

Mvt. 5 Chœur « Wenn es maines Gottes Wille »

Eugénie Lefèvre, soprano

Pascal Bertin, contre-ténor

Thomas Hobbs, ténor

Geoffroy Buffière, basse

Ensemble Alia Mens, Olivier Spilmont (dir.)

Disque : Paraty productions PTY916157D (2017)

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrapunctus 1

André Isoir, orgue

Orgue Gerhard Grenzing, Saint-Cyprien en Périgord

Disque : La Dolce Volta (2018) / Bonus 1 de l’intégrale

Jean-Sébastien Bach

L’Art de la fugue BWV 1080

Contrapunctus 8

Contrapunctus 9

André Isoir, orgue

Orgue Gerhard Grenzing, Saint-Cyprien en Périgord

Disque : La Dolce Volta (2018) / Bonus 1 de l’intégrale

Jean-Sébastien Bach

Passacaille en ut mineur BWV 582

André Isoir, orgue

Orgue Joseph Gabler, Weingarten

Enregistrement de 1988

Disque : La Dolce Volta (2018) / Volume 8 de l’intégrale

Le propos

Programmation musicale de la deuxième heure

Johann Christian Bach

Psaume 51 : Miserere en si bémol majeur WE10

Sacrificium Deo + Tunc acceptabis

Ruth Sandhoff, contralto

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin, Hans Christoph Rademann (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902098 (2011)

Johann Christian Bach

Missa da Requiem WE11-12 / Dies Irae

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Akademie für Alte Musik de Berlin, Hans Christoph Rademann (dir.)

Disque : Harmonia Mundi HMC 902098 (2011)

Johann Christian Bach

La Clemenza di Scipione : Aria « Pugna il guerriero »

Le Cercle de l’harmonie, Jérémie Rhorer (dir.)

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Disque : Virgin Classics 5099968572600

Johann Christian Bach

Sextuor en ut majeur op. 3

Mvt. 2 Larghetto

Il Gardellino

Disque : Accent ACC 24221 (2009)

Johann Christian Bach

Sonate pour pianoforte op. 5 n° 5 en mi majeur

Allegro assai

Adagio

Prestissimo

Rachel Heard, pianoforte

Disque : Naxos 9.70169 (2015)

Johann Christian Bach

Concerto pour clavecin en fa mineur

Mvt. 2 Andante

Jean Rondeau, clavecin

Disque : Erato 019029588466 (2016)

Johann Christian Bach (attribué à)

Concerto en ut mineur pour violoncelle

Mvt. 2 Adagio molto espressivo

I Musici de Montréal, Yuli Turovsky (dir.)

Yuli Turovsky, violoncelle

Disque : Chandos CHAN 8573 (1987)

Johann Christian Bach

Symphonie en sol mineur op. 6 n° 6

Mvt. 1 : Allegro

Bach Concentus, Ewald Demeyere (dir.)

Disque : Accent ACC 24257 (2012)

Nouveauté discographique

L’intégrale de l’œuvre d’orgue de Bach par André Isoir, un coffret composé de 15 CD. (label La Dolce Volta)

Annonce de concert

Jeudi 27 septembre à 20 heures à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Pérouges sera joué la Cantate BWV 12 « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen », la Cantate BWV 18 et la Cantate BWV 106 « Actus Tragicus » par l'Ensemble Alia Mens dirigé par Olivier Spilmont avec Elodie Fonnard, Pascal Bertin, Thomas Hobbs et Etienne Bazola dans le cadre du Festival d'Ambronay

Cabinet des curiosités

Quand Bach rencontre le rock, ici les Son of a Bach reprennent la Badinerie